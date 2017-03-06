Аким Караганды поздравил женщин с 8 марта (фоторепортаж)

Для дам в акимате подготовили сюрприз

Сегодня аким города поздравил карагандинок с наступающим весенним праздником 8 марта. Милым дамам сделали сюрприз. Прямо в зале акимата установили украшенный искусственными цветами фон, где сфотографировали каждую женщину. В конце праздничной встречи все они получили в подарок фоторамки со своими фотографиями.

Нурлан Аубакиров поздравил карагандинок с наступающим весенним праздником. По традиции в этом зале в канун 8 марта собираются многодетные мамы, педагоги, врачи, ветераны, госслужащие. Самой почетной гостьей градоначальника стала ветеран Великой Отечественной войны Серафима Григорьевна Пономарева. Юной 18-летней девушкой она попала на фронт, служила переводчицей в штабе Жукова, восемь лет служила в послевоенном Берлине. Она владеет пятью языками, всю жизнь преподавала и делилась своим опытом. Серафиме Григорьевне 90 лет, но она не теряет бодрости и оптимизма, в этом ей помогают дети, внуки и правнуки. Ветеран тепло поздравила всех женщин с праздником и пожелала мира, здоровья, любви.

фото пресс-службы акимата Караганды