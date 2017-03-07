Цены на цветы в преддверии 8 марта.(Фоторепортаж).

Сегодня огромные толпы в цветочных магазинах.

Неудивительно,ведь завтра Международный Женский День-8 марта.Мужчины закупаются шикарными и не очень букетами для дам.Новый Вестник постоял в очередях,вдохнул свежих ароматов и готов поделиться с вами полезной информацией о ценах на цветы.

Начиная свой обход с самого оживленного района Караганды,45 квартала,мы увидели огромную конкуренцию среди цветочников.Буквально на каждом шагу располагаются лотки с цветами,машины,люди даже «вручную» продают цветы.В роли продавцов сегодня все те,кто решил подзаработать,а не только флористы.Девушки,парни,дети,пожилые люди подходят и напрямую предлагают приобрести букет именно у них.На 45 квартале лишь в одном месте цена тюльпанов-400 тенге.Чем дальше,тем дороже:тюльпаны-500 тенге,розы-700-1000 тенге.Основной спрос именно на эти цветы.Букеты тюльпанов от 1500 тысячи тенге.Специализированные магазины немного «загибают» цены на цветы такого же качества,что и в лотках.Около Торгового Дома «Абсолют» продавцы имели наглость и выставили на продажу совершенно непристойного вида тюльпаны.Цветы завяли и выглядят совсем непрезентабельно.Цена такая же,собственно,как и за свежий экземпляр-500 тенге.И спрос,как ни странно,есть.Прямо перед нами молодые парни купили несколько букетов.В «Орхидее» цена тюльпанов-600 тенге за штуку,розы от 1000 тенге.

Сейчас актуальны «неживые»,искусственные букеты,либо съедобные.Такие цветы делают на заказ различные фирмы,которые вы можете найти в социальных сетях.Мы встретили несколько парней,которые уже обрадовали своих дам подарком.Несмотря на изобилие выбора,свежие цветы всегда в приоритете.Классика не выходит из моды.Любите своих женщин,одаривайте их потрясающими букетами,не жалея денег на качество.