В Карагандинской области женщин больше, чем мужчин (инфографика)

Дамы живут на 10 лет дольше представителей сильного пола

В Карагандинской области женщин больше, чем мужчин. Милых дам у нас 730,1 тысяч, что составляет 52,6 процента от всего населения нашего региона. Причем за последние три года женщин стало больше на 13,5 тысяч, или на 1,9 процента. Таковы данные департамента статистики, которые мы публикуем в канун 8 марта.

В городах женщин больше, чем в селах. Что касается городского населения, то тут прекрасных дам 53,5 процента, а в сельской местности – 49,9 процента. Представителей слабого пола больше, чем сильного во всех городах нашей области. Больше всего женщин в Караганде (на 18,2 процента) и в Темиртау (на 15,2 процента).

«По последним данным ожидаемая продолжительность жизни при рождении лиц женского пола составила 75,6 года, мужчин – 65,8 года, — сообщает департамент статистики. – В среднем по области женщины живут на 9,8 лет дольше, чем мужчины. Рост продолжительности жизни женщин за 5лет составил 2,7 года, а мужчин – 4,1 года».

Среди всего занятого населения 314,7 тысяч женщин. Причем основная их часть является наемными работницами – 290,8 тысяч человек. Преобладающее количество женщин трудится в организациях сферы образования – 58,8 тысяч человек или 20,9 процента, промышленности – 57,2 тысяч человек (19,7 процента), торговли – 51,3 тысяч человек (17,6 процента). Из числа занятых женщин 42,6 процента имеют высшее и незаконченное высшее образование, 40,4 процента – среднее профессиональное. Большая часть женщин (62 процента) работает по специальности, полученной вузах, техникумах и колледжах.

Доля госслужащих-женщин в нашем регионе составляет 60,4 процента. А вот среди депутатов дам мало – всего 20,3 процента. Женщины возглавляют 29,1 процента фирм и предприятий, действовавших на начало 2017 года. Число женщин-первых руководителей возросло за последний год на 6,6 процента.