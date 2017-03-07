Костанайская площадка первой перешла на производство автомобилей полного цикла, стала плацдармом для формирования в стране смежных производств автокомпонентов, комплектующих и запасных частей, таких как:аккумуляторы, шины, стекло, электротехника. Высокие технологии в производстве завод, по информации Лоренцо Бернардели, апробирует также в развитии коммерческого транспорта.

На реализацию коммерческого транспорта, производимого в Казахстане, распространяется государственная программа льготного лизинга от АО «Банк развития Казахстана».