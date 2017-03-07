В 2016 году по обращениям неравнодушных граждан на страницу КАП МВД в Фейсбуке привлечено к админответственности более 3 тыс нарушителей.
Официальный представитель КАП МВД РК Ирина Лукьянина на своей странице в Facebookпредложила разобраться в вопросе, который сейчас волнует многих: можно ли наказать соседа, который прогревает машину под вашим окном, передает Zakon.kz
По словам И.Лукьяниной, в соответствии с ПДД РК (пункт 12.5.6) запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. Таким образом, если есть жалоба от жителей, что это создает им неудобство, такая стоянка под запретом в любом месте в населенном пункте. Что касается дворовых территорий, которые согласно п.17.4 ПДД приравнены к жилым зонам, то здесь и жалоба не требуется, так как в Правилах однозначно прописано, что в жилой зоне (а равно и на дворовых территориях) стоянка с работающим двигателем запрещена.
Она также привела несколько нюансов. «Нужно отличать понятия стоянки и остановки. Стоянка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. Кроме того, не считается стоянкой необходимость прекращения движения транспортного средства, обусловленная организацией дорожного движения (машина остановилась в пробке, на перекрестке, перед пешеходным переходом, чтобы уступить дорогу пешеходам и т.п.).Таким образом, если автотранспорт стоит более 5 минут с работающим двигателем в вашем дворе, при этом в это время не происходит посадки или высадка пассажиров, либо загрузка или разгрузка авто, то водитель нарушает требования п. 17.2.4 ПДД (если не во дворе, а в любом другом месте населенного пункта и вам это мешает — п12.5.6) и должен быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа 10 МРП (ст.597 ч.1 КОАП РК)».
Что же делать, если вы столкнулись с таким нарушением? Как наказать водителя? Ведь нужны доказательства, что все это продолжается более 5 минут (см. выше пояснение почему).
«Как вариант, нужно зафиксировать нарушение на видео, продолжительностью более 5 минут, и вызвать наряд полиции по номеру 102.
Если же вы хотите, чтобы это было анонимно и разбирательство прошло без вашего участия, позаботьтесь о том, чтобы на видео были выставлены дата и время нарушения, чтобы нарушитель не сказал в свое оправдание, что все это произошло прошлой зимой, например, так как срок давности по административным правонарушениям составляет 2 месяца (для автоматического выставления даты и времени на фото и видео, достаточно скачать соответствующее приложение для своего смартфона). Видео можно загрузить на любой видеохостинг, а ссылку можно направить в полицию различными способами: через портал электронного правительства (нужна ЭЦП), сайт МВД или ДВД, а также на официальные аккаунты ДВД в социальных сетях или на страницу Комитета административной полиции МВД», — написал И.Лукьянина.
К слову, в прошлом году по обращениям неравнодушных граждан на страницу КАП МВД в Фейсбуке привлечено к административной ответственности более 3-х тысяч нарушителей.
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Очень полезная статья…….Интересно,а как быть с теми кто оставляет свое авто во дворе?и двором пользуется как стоянкой?!!!
Qwerty
07 марта, 2017 в 11:05
Бред полный надо чтоб в Казахстане была уголовная отведственость для сотрудников МВД и других государственых органов
За разглошения сведеней об информаторах и заявителей о преступлениях или нарушений
Надо вести уголовную отведственость сотрудникам МВД если с моменда звонка на 102 екепаж полицейских прибыл на место позже 3-х минут
Освободить от уголовной отведствености за ложный вызов полиции
Сейчас если на соседа полицейского сообщить что он прогревает машину дольше 5-ти минут ананимно то его колеги ему сообщат даные заявителя
И тот накажет заявителя
vas
07 марта, 2017 в 11:07