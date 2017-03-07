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Согласно исследованию, проведенному страховой компанией Kompetenz, средняя сумма, которую мужчины готовы потратить на приобретение подарков к 8 Марта, составляет 8 257 тенге. Большинство опрошенных – 39 процентов – планируют дарить дамам цветы, 11 процентов – парфюмерные и косметические средства, по девять процентов – электротехнику и подарочные сертификаты, четыре процента – украшения и драгоценности. 19,5 процента опрошенных вовсе не собираются приобретать подарки.
Убирая в сторону разговоры о проявлении заботы и уважения к женщинам, нужно понимать, что для каждого мужчины 8 Марта является довольно затратным праздником – нужно поздравить и родственниц, и коллег по работе или учебе, и свою жену или девушку.
Цветы. Как театр начинается с вешалки, так и 8 Марта для сильной половины человечества начинается с похода в магазин цветов.
Цветы дарят заранее в случае с коллегами или день в день, если вы одариваете своих родственниц или жену. В первом случае обычно проще – там группа мужчин «скидывается», и вместе они покупают по небольшому букету или вовсе одному цветочку. Дома так не пойдет — лучше купить букеты посолиднее.
Что касается самих цветов и расценок, то самыми популярными являются тюльпаны и, конечно, розы. В специализированных магазинах тюльпаны – красного и желтого цветов – отпускаются по цене от 400 до 600 тенге за штуку.
Выбор роз намного шире, их сортов выведено очень много: тут и красные, и белые, и розовые, и даже черные. Стоят они дороже.
Как сказали в одном из цветочных магазинов нашего города, чаще всего, покупаются розы длиной 70 (по 750-780 тенге), 80 (800-900 тенге) и 90 сантиметров (900-1000 тенге).
Также можно сделать заказ на оригинальный букет. Стоимость будет варьироваться в зависимости от компонентов — комбинации самих цветов и упаковки.
Если взять букет из пяти-семи тюльпанов, то он выйдет на 2-3 тысячи тенге в зависимости от места покупки. С розами сложнее – те же пять цветов длиной 80 сантиметров обойдутся вам в ориентировочно четыре тысячи.
Солидные букеты для вашей мамы, сестры, бабушек с обеих сторон и своей жене или девушке обойдутся суммарно в 10-15 тысяч в случае с тюльпанами и примерно в 20 тысяч с букетами роз.
Также вы можете пойти на рынок: наши предприимчивые сограждане закупают цветы целыми «ГАЗелями» с расчетом на высокие прибыли. Качество цветов из-за условий перевозки и хранения не всегда высокое, но зато с продавцами можно поторговаться, если вы будете брать сразу большую охапку цветов.
Подарок. Да, кроме цветов нужно подарить еще что-то. Обычно все ограничивается дарами для жены или девушки.
На самом деле, здесь у вас пространство для маневра широкое: можете начать с украшений и парфюмерии, продолжить техникой (смартфоны и фены) и закончить милыми сувенирчиками.
Стандартом можно назвать дарение цветов, чаще всего тюльпанов, и поход в какое-либо заведение со своей второй половинкой. Букет стоит около двух-трех тысяч тенге, а ужин в «среднем» ресторане – около 10 тысяч. Итого 12-13 тысяч тенге.Если вы остановились на первом типе подарка – ювелирных изделиях, лучше не предпринимать попыток выбрать что-то подходящее самому – украшения нужно подбирать под гардероб и стиль женщины, а это сложный и личный процесс. Поэтому просто заставьте девушку-жену оторваться от подаренного вами букета и пойти с вами. Поход в «ювелирку» принесет в вашу копилку еще 100 дополнительных очков в карму.
Но, прежде чем ехать, сверьтесь со своими финансами: если смотреть на сайтах ювелирных салонов, то можно заметить, что цены на золотые кольца обычно стартуют от 25 тысяч тенге, золотые серьги хорошего качества – от 50 тысяч. В общем, чем больше металла, тем меньше денег на вашем карточном счете. По этой причине, собственно, украшения и считаются очень хорошим подарком.
Это же относится и к качественной парфюмерии. Лучшим выбором здесь была бы покупка подарочного сертификата,чтобы женщина выбрала их сама.
Пакет «розы + парфюм + ресторан» обойдется ориентировочно в 29-30 тысяч тенге: букет стоит около четырех тысяч, подарочный сертификат – 15 тысяч и ужин – минимально в 10 тысяч.
Если вы уверены, что этот вариант все же для вас, то смело идите в магазин электротехники. Фены стоят от шести тысяч тенге, электрощипцы для завивки – от восьми тысяч. А лучше здесь все же посоветоваться с самой женщиной. Она лучше знает, что ей нужно. Может быть, это не фен, а кухонная плита (от 30 тысяч) или мультиварка ( от 15 тысяч).
Милые сувенирчики – это тоже хороший вариант для подарка своей девушке. В Instagram сейчас можно найти много магазинов с самым широким выбором интересных вещей: от кружек с юмористическими надписями до оригинальных предметов одежды. Здесь все сугубо индивидуально, но лучше подбирать такую вещь, понять смысл которой у девушки хватит чувства юмора. По ценам тут выйдет не дороже 8-10 тысяч тенге.
Еще один вариант – это заказ портрета. Подарок дама оценит – это как пить дать. Цены очень сильно разнятся – все зависит от самомнения художника и числа заказов у него на текущий момент. Ориентируйтесь на цену в 10-15 тысяч за изображение формата А3. Однако заказ нужно делать за неделю.
Если вы решите подарить букет из роз с портретом и организовать ужин в домашней романтической обстановке, то это вам обойдется примерно в 14 тысяч: четыре тысячи за цветы, усредненно 5 тысяч за изображение вашей возлюбленной и около пяти тысяч на приготовление ужина. Можете заказать пиццу, но разница будет незначительной – вы сэкономите не более трех тысяч тенге.
Конечно, есть и пакеты «престиж» для желающих проявить максимум внимания к своей пассии. 111 роз будут стоить около 100 тысяч, iPhone – минимум 210 тысяч. Ресторан тоже будет явно не простым, поэтому сумму стоит заложить в районе 40-50 тысяч. Итого выходит около 350 тысяч. Сумма внушительная, однако, судя по наблюдениям в социальных сетях, такие расходы уже не являются чем-то выдающимся.
В общем и целом, довольно сложно сказать, сколько каждый отдельный мужчина потратит на 8 Марта. Все зависит от числа женщин в вашем окружении и ваших отношений с ними.
Однако помните, что в этот светлый праздник нельзя скупиться на подарки и эмоции, потому что у настоящего мужчины и женщина должна быть настоящей. А такой она бывает только тогда, когда бесконечно счастлива.
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