Раскрывайте карманы шире.Сколько мужчины готовы потратить на 8 марта?

Согласно исследованию, проведенному страховой компанией Kompetenz, средняя сумма, которую мужчины готовы потратить на приобретение подарков к 8 Марта, составляет 8 257 тенге. Большинство опрошенных – 39 процентов – планируют дарить дамам цветы, 11 процентов – парфюмерные и косметические средства, по девять процентов – электротехнику и подарочные сертификаты, четыре процента – украшения и драгоценности. 19,5 процента опрошенных вовсе не собираются приобретать подарки.

Убирая в сторону разговоры о проявлении заботы и уважения к женщинам, нужно понимать, что для каждого мужчины 8 Марта является довольно затратным праздником – нужно поздравить и родственниц, и коллег по работе или учебе, и свою жену или девушку.

Во сколько обойдется мужчине 8 Марта?

Цветы. Как театр начинается с вешалки, так и 8 Марта для сильной половины человечества начинается с похода в магазин цветов.

Цветы дарят заранее в случае с коллегами или день в день, если вы одариваете своих родственниц или жену. В первом случае обычно проще – там группа мужчин «скидывается», и вместе они покупают по небольшому букету или вовсе одному цветочку. Дома так не пойдет — лучше купить букеты посолиднее.

Что касается самих цветов и расценок, то самыми популярными являются тюльпаны и, конечно, розы. В специализированных магазинах тюльпаны – красного и желтого цветов – отпускаются по цене от 400 до 600 тенге за штуку.

Выбор роз намного шире, их сортов выведено очень много: тут и красные, и белые, и розовые, и даже черные. Стоят они дороже.

Как сказали в одном из цветочных магазинов нашего города, чаще всего, покупаются розы длиной 70 (по 750-780 тенге), 80 (800-900 тенге) и 90 сантиметров (900-1000 тенге).

Также можно сделать заказ на оригинальный букет. Стоимость будет варьироваться в зависимости от компонентов — комбинации самих цветов и упаковки.

Если взять букет из пяти-семи тюльпанов, то он выйдет на 2-3 тысячи тенге в зависимости от места покупки. С розами сложнее – те же пять цветов длиной 80 сантиметров обойдутся вам в ориентировочно четыре тысячи.

Солидные букеты для вашей мамы, сестры, бабушек с обеих сторон и своей жене или девушке обойдутся суммарно в 10-15 тысяч в случае с тюльпанами и примерно в 20 тысяч с букетами роз.