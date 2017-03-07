Максим Головкин рассказал, как стал чемпионом Казахстана и почему решил уступить брату дорогу в сборную

Он добавил, что GGG все еще голоден и мотивирован, несмотря на все достижения.

Максим Головкин рассказал о том, как стал чемпионом Казахстана и почему решил освободить дорогу в сборную своему брату — чемпиону мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадию Головкину (36-0, 33 КО), передает Vesti.kz

«Я помню, с Геннадием мы дважды боксировали в одном весе и встречались друг с другом в финале. Сначала снялся я, а потом была уже его очередь. Так я и стал чемпионом Казахстана. В то время, в советском Казахстане, нужны были деньги, чтобы попасть в национальную сборную. Я не скажу, что у нас была бедная семья, но у нас не хватало денег, чтобы нам двоим ездить в сборную. Тогда у Геннадия было немного больше желания и мотивации. Я не сожалею о решении отойти в сторону в пользу Геннадия, тем самым сократив свою карьеру.

Я очень горжусь своим братом. Я помню боль, кровь, пот и слезы от тренировок, когда нам было 10-20 лет. Знаю, что, несмотря на успехи, которых Геннадий уже достиг, он все еще голоден и мотивирован. Это у нас в крови, мы не любим проигрывать», — сказал Максим Головкин в рамках передачи «24/7. Головкин — Джейкобс», вышедшей на телеканале HBO.

Отметим, что после завершения спортивной карьеры Максим Головкин перешел на тренерскую работу. Сейчас он в команде своего брата.

Свой следующий бой Геннадий Головкин проведет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.