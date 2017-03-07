Увеличивать количество детских садов будут предпринимтели

Государство отдаст эту нишу бизнесменам

За прошлый год в области было открыто 18 дошкольных организаций и создано 2600 мест из них 13 новых детских садов на 1500 мест были открыты за счет частных инвестиций. Работа шла в рамках государственно-частного партнёрства.

— Это примерно, как построить пять детских садов,- рассказывает руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов.- Каждый обошелся бы бюджету минимум в 800 миллионов тенге. И это только за строительство. Можно сказать, что эти деньги, а это порядка 4 миллиардов тенге были сэкономлены бюджетом. Есть предприниматели, которые открывают садики в типовых зданиях. Но даже если помещение не подходит, то его подгоняют под стандарты. Все требования и нормы соблюдают. Сейчас принято в стране такое решение, согласно которому, большая часть детских садов должна открываться за счёт ГЧП.

Это не значит, что государство снимает с себя ответственность. Наоборот, это развитие бизнеса, но задача уже другая — создать комфортные условия для предпринимателей.

— Сейчас по Караганде ждут очереди около пяти тысяч дошкольников,- говорит Асхат Канатович.- Из них более двух тысяч уже ходят в частные детские сады, но родители их с очереди не снимают. Потому что, в частном детском саду оплата — 20 тысяч, а в государственном — 10 тысяч, если говорить о Караганде. Как только в государственном саду подходит очередь, родители переводят детей туда. Чтобы решить эту проблему переходов и сделать бизнес привлекательным для частников, мы сейчас разработали проект. Суть его заключается в том, чтобы увеличить стоимость госзаказа для частных детских садов. Пока эта идея ещё только на стадии обсуждения. Сегодня по госзаказу мы оплачиваем за ребёнка 17 тысяч из бюджета, а родитель платит 20 тысяч. За эту цену предпринимателю ещё выгодно работать. Но если мы их просим, снизить цену, чтобы сравнять стоимость и в частных и в государственных детских садах, бизнесмены, естественно, просят доплату ровно на эту сумму. Поэтому мы рассматриваем вариант увеличения госзаказа пропорционально. Когда частники увидят такую поддержку, то во-первых половина тех кто стоит в очереди, но посещает частный детсад, мы надеемся, снимутся с него так как стоимость уравняется, и еще порядка 500 детей смогут пойти уже в созданные, но пока еще пустые места в имеющихся частных садах, и оставшиеся 2,5 тыс.

Частные детские сады без внимания не оставляют. Воспитатели, методисты и директора ездят на курсы повышения квалификации, работают методисты. Однако, контрольных полномочий у государства в этой сфере нет.

— Здесь во многом мы полагаемся на рыночные инструменты регулирования качества предоставляемых услуг, на родителей тех же, они могут спросить детей, чем их кормят, посмотреть меню. В целом бизнес в этом плане заинтересован, чтобы дети хорошо питались и шли именно в частные садики.

Сейчас частные и государственные детские сады не лицензируются, но они обязаны соответствовать нормам безопасности и СЭС.