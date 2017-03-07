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Что случилось в компании «АрселорМиттал Темиртау» не сообщают
6 марта в Темиртау на ТЭЦ-2 произошло ЧП. Скончался рабочий подрядной организации работником ТОО «JІB Recruitment Temirtau».
-6 марта 2017 года во время производственного процесса произошёл смертельный случай с работником подрядной организации ТОО «JІB Recruitment Temirtau» на ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау». Для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия, ведётся расследование, — на наш устный запрос сообщила пресс-служба » АрселорМиттал Темиртау».
Что конкретно случилось и как погиб рабочий прямого ответа в компании «АрселорМиттал Темиртау» не дали.
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