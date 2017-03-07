245 школ в области считаются малокомплектными

На работу таких школ выделяют почти в два раза больше денег, чем для крупных учебных зеведений

Из всех проблем в образовании одной из самых серьезных является проблема малокомплектных школ, всего их по области 245, то есть почти половина от всех действующих школ. В них работает 22 процента от общего числа педагогов области и учится всего лишь 9 процентов школьников. Работа в этих школах построена совершенно иначе, чем в крупных. Там могут быть совмещённые классы, например, ученики вторых и третьих классов могут заниматься вместе. Несмотря на это, малокомплектные школы финансируются почти в два раза больше.

— Но финансирования хватает только на решение повседневных вопросов, — объясняет руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов.- В основном, это оплата коммунальных услуг и труда учителей. Обеспеченность новыми компьютерами, предметными кабинетами низкая, и в целом решать материально-технические проблемы достаточно сложно.

Трудности касаются не только покупки техники. В некоторых школах нет спортзалов, столовых, так как часть многие из них находятся в приспособленных зданиях, а туалеты стоят во дворе.

— Нам не хватает педагогов, и это кроме всех других причин. Слишком маленькая нагрузка по отдельным предметам не позволяет обеспечить некоторых предметников достаточной нагрузкой. Набрать для преподавателя английского 18 часов в таких школах сложно, иногда просто не реально. Кто поедет на шесть часов работать в село? Никто не поедет. Поэтому иногда учителя преподают предметы не по профилю. Есть школы, где например один учитель-гуманитарий преподаёт детям и естественные науки. Но какой может быть уровень образования? Да, просят не закрывать в сёлах школы, и это понятно. Школа для сельской местности — это как центр социальной и культурной жизни. Но если ставить во главу угла качество образования, то возникают иные вопросы. Есть ли перспективы? Для этого мы смотрим, какие экономические условия, рождаемость в каждом конкретном населенном пункте. В целом, нельзя думать, что раз нет малокомплектной школы — нет проблемы. Вопрос не в деньгах, не в экономии средств, а в кадрах. Прежде чем оптимизировать их, надо предпринять все меры. Это и развитие опорных школ, и дистанционного образования, и целевая подготовка кадров для сельских школ, и подготовка специалистов, могущих преподавать несколько смежных предметов и другие меры. В целом, учителей нам сегодня не хватает, причём не только в малокомплектных школах, но и городских.

С этого года внедряется новая программа. Выпускникам предлагают выбор. Если они сдают ЕНТ, но не попадают на грант, то им предлагают учиться в вузе за счёт местного бюджета. Взамен они должны отработать три года в сельской школе. Второй вариант-это ресурсные центры. Впервые они появились именно в нашей области и теперь практику внедряют по всей республике.

— Речь идёт о том, что к опорной школе прикрепляют магнитные школы. Вот если нет учителей по какому-то предмету в малокомплекной школе, то мы отправляем три раза в год школьников на сессии. Дети могут делать там лабораторные работы по физике, химии, там есть все возможности, компьютерные классы. А так дети занимаются дистанционно, им дают задания. Иногда к ним приезжают учителя. На сегодняшний день это один из самых жизнеспособных вариантов решения проблем малокомплектных школ. Даже если мы их обеспечим всей техникой, то учить детей всё равно не кому.