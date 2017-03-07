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На работу таких школ выделяют почти в два раза больше денег, чем для крупных учебных зеведений
Из всех проблем в образовании одной из самых серьезных является проблема малокомплектных школ, всего их по области 245, то есть почти половина от всех действующих школ. В них работает 22 процента от общего числа педагогов области и учится всего лишь 9 процентов школьников. Работа в этих школах построена совершенно иначе, чем в крупных. Там могут быть совмещённые классы, например, ученики вторых и третьих классов могут заниматься вместе. Несмотря на это, малокомплектные школы финансируются почти в два раза больше.
— Но финансирования хватает только на решение повседневных вопросов, — объясняет руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов.- В основном, это оплата коммунальных услуг и труда учителей. Обеспеченность новыми компьютерами, предметными кабинетами низкая, и в целом решать материально-технические проблемы достаточно сложно.
Трудности касаются не только покупки техники. В некоторых школах нет спортзалов, столовых, так как часть многие из них находятся в приспособленных зданиях, а туалеты стоят во дворе.
— Нам не хватает педагогов, и это кроме всех других причин. Слишком маленькая нагрузка по отдельным предметам не позволяет обеспечить некоторых предметников достаточной нагрузкой. Набрать для преподавателя английского 18 часов в таких школах сложно, иногда просто не реально. Кто поедет на шесть часов работать в село? Никто не поедет. Поэтому иногда учителя преподают предметы не по профилю. Есть школы, где например один учитель-гуманитарий преподаёт детям и естественные науки. Но какой может быть уровень образования? Да, просят не закрывать в сёлах школы, и это понятно. Школа для сельской местности — это как центр социальной и культурной жизни. Но если ставить во главу угла качество образования, то возникают иные вопросы. Есть ли перспективы? Для этого мы смотрим, какие экономические условия, рождаемость в каждом конкретном населенном пункте. В целом, нельзя думать, что раз нет малокомплектной школы — нет проблемы. Вопрос не в деньгах, не в экономии средств, а в кадрах. Прежде чем оптимизировать их, надо предпринять все меры. Это и развитие опорных школ, и дистанционного образования, и целевая подготовка кадров для сельских школ, и подготовка специалистов, могущих преподавать несколько смежных предметов и другие меры. В целом, учителей нам сегодня не хватает, причём не только в малокомплектных школах, но и городских.
С этого года внедряется новая программа. Выпускникам предлагают выбор. Если они сдают ЕНТ, но не попадают на грант, то им предлагают учиться в вузе за счёт местного бюджета. Взамен они должны отработать три года в сельской школе. Второй вариант-это ресурсные центры. Впервые они появились именно в нашей области и теперь практику внедряют по всей республике.
— Речь идёт о том, что к опорной школе прикрепляют магнитные школы. Вот если нет учителей по какому-то предмету в малокомплекной школе, то мы отправляем три раза в год школьников на сессии. Дети могут делать там лабораторные работы по физике, химии, там есть все возможности, компьютерные классы. А так дети занимаются дистанционно, им дают задания. Иногда к ним приезжают учителя. На сегодняшний день это один из самых жизнеспособных вариантов решения проблем малокомплектных школ. Даже если мы их обеспечим всей техникой, то учить детей всё равно не кому.
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Так нам учеников не хватает или того и другого, а что говорить если люди уезжают, скоро школ будет больше чем директоров школ.
Арай
07 марта, 2017 в 14:08
«Если они сдают ЕНТ, но не попадают на грант, то им предлагают учиться в вузе за счёт местного бюджета. Взамен они должны отработать три года в сельской школе.»
Т.е. 4 года тратить государственные деньги на обучение заведомо слабого специалиста, который всего 3 года проведёт учителем в сельской школе…
«Нам не хватает педагогов, и это кроме всех других причин. Слишком маленькая нагрузка по отдельным предметам не позволяет обеспечить некоторых предметников достаточной нагрузкой. Набрать для преподавателя английского 18 часов в таких школах сложно, иногда просто не реально. Кто поедет на шесть часов работать в село? Никто не поедет.»
Ну вот же Вам и ответ, Асхат Аймагамбетов, вместо того, чтобы тратить деньги на обучение в слабого педагога, Вы лучше снизьте норматив нагрузки для предметников в малокомплектных школах и поднимите тем их престиж.
Хрупкий орех
07 марта, 2017 в 14:56