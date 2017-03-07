Из-за ям на дороге часть Майкудука осталась без общественного транспорта

Маршрутка № 014 временно изменила график

Уже несколько дней жители Востока-3, Востока-1 и Первого квартала лишены общественного транспорта. Автобусы к ним в «карман» не заворачивают. Но в акимате народ успокаивают: долго терпеть эти неудобства людям не придется.

Кабидула Искандер, заведующий сектором пассажирского транспорта поясняет: «На данном участке очень сильно поврежден асфальт. Из-за чего автобусы ломаются и сходят с маршрута. Временно, буквально на несколько дней, движение на данном отрезке изменено. До приведения дороги в надлежащее состояние. Уже принимаются меры по подсыпке асфальтного покрытия. Думаю, вопрос будет решен в ближайшее время».