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Маршрутка № 014 временно изменила график
Уже несколько дней жители Востока-3, Востока-1 и Первого квартала лишены общественного транспорта. Автобусы к ним в «карман» не заворачивают. Но в акимате народ успокаивают: долго терпеть эти неудобства людям не придется.
Кабидула Искандер, заведующий сектором пассажирского транспорта поясняет: «На данном участке очень сильно поврежден асфальт. Из-за чего автобусы ломаются и сходят с маршрута. Временно, буквально на несколько дней, движение на данном отрезке изменено. До приведения дороги в надлежащее состояние. Уже принимаются меры по подсыпке асфальтного покрытия. Думаю, вопрос будет решен в ближайшее время».
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А где эти меры по подсыпке? Каждый день там проезжаю мер не видно.Зато лужи всё глубже и глубже.
Ринат
07 марта, 2017 в 14:36