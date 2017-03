ТочкаЦветочка — мастерская креативных букетов. 📞 8(776)565-39-69 #букетыназаказ #ТочкаЦветочкаКЗ #Миксбукеты #цветывшляпныхкоробкахКараганда #Карагандацветы #Карагандасити #РозыКрг #синиерозыкараганда #РадужныерозыКрг #МиксбукетКрг #Караганда

A post shared by Цветы~Караганда~Доставка (@tochkacvetochkakz) on Dec 20, 2016 at 8:33am PST