Продавцы цветов зарабатывают 8 марта миллионы

Заказывать букеты для дам начинают за две недели до праздника

Перед главным женским праздником один из самых популярных товаров — цветы. Бутики получают предзаказы за две недели до праздника. На 8 марта к нам везут лучшие цветы из заграничных теплиц, флористы собирают букеты с утра до вечера.

— Цветы по предзаказу у нас начинают забирать с 6 марта, обычно их везут на корпоративы, — говорит продавец одного из цветочных бутиков по проспекту Нуркена Абдирова. — 8 марта мы продаём уже остатки, то есть всё, что мы привозим к празднику обычно полностью разбирают. Людям не важно, кризис на дворе или нет. У нас в работе не было ни одного года, когда бы мы не заработали большие деньги 8 марта.

Правда, по словам продавцов, сейчас у них появилась серьёзная конкуренция. К празднику на улицу выходят частники, которые торгуют тюльпанами. Цветы у них значительно дешевле, хотя бы потому что их вырастили в Казахстане. Часть цветов, которые продает карагандинская теплица, тоже попадает к перекупщикам.

В интернете на букеты своя мода. Цветы собирают в шляпные коробки, добавляют французское печенье макарон.

Кто-то даже просит положить шоколадки «Kinder». Рынок цветов в интернете гораздо разнообразней, есть голубые и радужные розы. Флористы ориентируются на западные тенденции, но цены у них ничуть не ниже чем в бутиках. Главное отличие — бесплатная доставка по Караганде. Другой интересный момент: флористы обещают, что в специальном оазисе (мокрая губка), букет может стоять почти две недели. Цветы удобряют специальными витаминами, которые продлевают им жизнь.

Кстати, на весеннем ажиотаже хотят заработать все. Магазины продают орхидеи и горшках, к 8 марта они появляются даже в супермаркете «Metro».