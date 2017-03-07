По Темиртау разъезжает трамвай, украшенный к 8 Марта (фото)

Милых дам призывают бросить свои машины и пересесть в праздничный травмайчик

Сотрудники компании «АрселорМиттал Темиртау» решили необычно поздравить прекрасную половину города Темиртау с весенним праздником. Они нарядили трамвай! Праздничный травмайчик будет разъезжать по всему городу и радовать женщин.

-Оставляйте свои машины, милые женщины и пересаживайтесь на трамвай! С 6 по 8 марта специально для Вас такой вот праздничный трамвай будет ездить по Темиртау, — призывает компания «АрселорМиттал Темиртау».

фото компании «АрселорМиттал Темирау»