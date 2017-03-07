- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Милых дам призывают бросить свои машины и пересесть в праздничный травмайчик
Сотрудники компании «АрселорМиттал Темиртау» решили необычно поздравить прекрасную половину города Темиртау с весенним праздником. Они нарядили трамвай! Праздничный травмайчик будет разъезжать по всему городу и радовать женщин.
-Оставляйте свои машины, милые женщины и пересаживайтесь на трамвай! С 6 по 8 марта специально для Вас такой вот праздничный трамвай будет ездить по Темиртау, — призывает компания «АрселорМиттал Темиртау».
фото компании «АрселорМиттал Темирау»
Всего на сайте опубликовано 33454 материалов.
Посетители оставили 194181 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.