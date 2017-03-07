Главному строителю Караганды грозит штраф за нарушения при сдаче дома для молодых семей

Оказалось, что его строили без утвержденного проекта и технадзора

Начальник отдела строительства акимата Караганды могут оштрафовать на 700 с лишним тысяч тенге за нарушения, допущенные при сдаче дома для молодых семей. Их выявили сотрудники ГАСКа. Оказалось, что многоэтажку в Майкудуке строили без проекта и технического надзора.

Дом №2 по улице Белинского сдали в эксплуатацию в августе прошлого года. Документы подписал руководитель отдела строительства акимата Караганды Жаксылык Шалабеков. После этого на объект пришли проверяющие из ГАСКа. Они выявили уйму нарушений. К примеру, оказалось, что дом сдан незавершенным. В нем не сделали отделочные работы, не обустроили чистые полы, не установили лифты, сантехнику, входные двери, автоматы и счетчики. Еще специалисты ГАСКа установили, что технический этаж дома подрядчик переоборудовал под жилые квартиры.

Когда проверяющие потребовали документацию, выяснилось, что ее нет. Многоэтажка строилась без утвержденного проекта, без заключения госэкспертизы на него и авторского и технического надзора. В итоге инспектор ГАСКа составил акт и на его основании вынес предписание об устранении нарушений до 3 октября 2016 года. Однако чиновники из отдела строительства этот документ проигнорировали. В связи с чем ГАСКу в октябре пришлось проводить повторную проверку. Она подтвердила, что недоделки на объекте остались.

В итоге было составлено три протокола об административных правонарушениях. И все – на Жаксылыка Шалабекова. Один протокол по статье 318 КоАП РК «нарушение установленного порядка приемки и ввода объектов и комплексов в эксплуатацию». По ней чиновнику «светит» штраф в 50 МРП (106 тысяч тенге). Второй протокол по статье 316 части 1 «строительство объектов и их комплексов без проектной документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу». За это Жаксылыка Шалабекова могут оштрафовать на 160 МРП (339 тысяч тенге). В третьем протоколе фигурирует статья 321 КоАП РК «осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзора». За это предусмотрен штраф в 160 МРП (339 тысяч тенге).

Пока что чиновник не наказан. Его дело приостановлено в связи с тем, что отдел строительства обжаловал предписание ГАСКа в экономическом суде, а потом и в апелляционной инстанции. Последняя признала правоту ГАСКа. Решение на прошлой неделе вступило в законную силу.

Тем временем распределение квартир в доме для молодых семей по улице Белинского,2 уже идет. Но когда карагандинцы дождутся новоселья – неизвестно.