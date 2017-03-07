У фонда «НеМолчи» появился телефон доверия

Жертвы изнасилования и педофилии могут обращать за помощью круглосуточно

Фонд помощи пострадавшим от изнасилования и педофилии «НеМолчи» опубликовал номер телефона доверия. По нему могут обращаться так же и свидетели подобных преступлений. На номере есть Whatsapp, который будет доступен круглосуточно. Телефон: + 7 705 1510000.