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Жертвы изнасилования и педофилии могут обращать за помощью круглосуточно
Фонд помощи пострадавшим от изнасилования и педофилии «НеМолчи» опубликовал номер телефона доверия. По нему могут обращаться так же и свидетели подобных преступлений. На номере есть Whatsapp, который будет доступен круглосуточно. Телефон: + 7 705 1510000.
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