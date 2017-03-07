- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Открыта предварительная запись
Штаб Тотального диктанта в Караганде объявляет о начале подготовительных курсов. Занятия будут проводится по субботам по адресу: Джамбула, 101. Начало в 15.00. Длительность — час-полтора. Приглашаются все, кто хочет написать диктант на отлично!
Программа курсов разработана с учетом специфики уникального текста, специально написанного для Тотального диктанта 2017 года: особое внимание будет уделяться правилам и сложным случаям, встречающимся в диктанте. Разработкой курсов занимается Экспертный совет Тотального диктанта.
Вести курс будет преподаватель высшей категории Виктория Юрьевна.
Предварительная запись на курс обязательна: организаторам нужно знать число посадочных мест.
Записаться можно по телефону +77712853940 WA (пн-пт 10-19ч).
Всего на сайте опубликовано 33461 материалов.
Посетители оставили 194207 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.