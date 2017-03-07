Как понравиться женщинам? Советы от Нурсултана Назарбаева

Президент поздравил прекрасную половину страны

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал советы о том, как понравиться женщинам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Акорде прошла встреча Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности Казахстана «Көктем шуағы», приуроченная к Международному женскому дню — 8 Марта.

«…Если хочешь понравиться женщине, если она красивая, говори, что умная. Если она не очень выглядит, говори, что красивая. Если не то и не другое, говори: «Как ты похудела». Правильно? Вот я их все время учу, не умеют обращаться», — шутил на встрече глава государства.

На приеме в Акорде присутствовали: депутат Мажилиса Парламента, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, ученый-микробиолог, водрузившая флаг Казахстана в Антарктиде Алия Ерназарова, чемпионка Универсиады в Алматы по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы Ирина Седова, президент Клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» Зарина Кокжанова, поэтесса Толкын Кабылша, певица Мария Галицкая, генеральный менеджер управления людскими ресурсами ТОО «Тенгизшевройл» Шолпан Алтыбаева, главный врач районной больницы Карлыгаш Разиева, вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова, ведущая балерина театра «Астана-Балет» Милана Буканова, многодетная мать Оксана Мукашева, лауреат международных конкурсов по кобызу Акерке Тажибаева, председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны Назиля Раззак, солистка ГАТОБ имени Абая Оксана Давыденко, старший специалист Центра парашютной подготовки Вооруженных Сил РК Римма Рамазанова, актриса Салтанат Бакаева и журналист Венера Мирланкызы.