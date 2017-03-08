«Никакого циркуляра о запрете цветов для того, чтобы дарить к празднику нашим уважаемым педагогам, не было, нет, и не будет.

В социальных сетях казахстанцы активно обсуждают нашумевшее сообщение о предполагаемом запрете на подарки для учителей к 8 марта. Однако вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева ложную информацию опровергла.

«Сейчас этот вопрос, действительно, волнует очень многих родителей: было очень много звонков и обращений на сайт. Никакого циркуляра о запрете цветов для того, чтобы дарить к празднику нашим уважаемым педагогам, не было, нет, и не будет. Сегодня я обращалась неоднократно, мы письменно отправили письмо в соответствующий орган с вопросом о том, был ли у них циркуляр для такого запрета. В Министерстве образования и науки РК, во все местных органах такого циркуляра не было, поэтому мы официально хотим заявить об этом», — заявила вице-министр в ходе пресс-конференции в СЦК.