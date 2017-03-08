Акорда опубликовала трогательный ответ Нурсултана Назарбаева на вопрос о маме

Фрагмент архивного видео встречи Президента Казахстана с женской общественностью 7 марта 2001 года появился в социальных сетях.

Трогательный ответ главы государства на вопрос «Что бы Вы написали маме?» появился на официальной странице пресс-службы Акорды в Facebook. Фрагмент записи был сделан в ходе встречи с женской общественностью 7 марта 2001 года.

Глава государства рассказал, чего ждут мамы от своих сыновей. Президент признался, что жалеет о том, что недостаточно много времени уделял своей маме, однако её любовь поддерживает Нурсултана Абишевича до сих пор.

«Наверное, матери от своих сыновей ждут ласковых слов, как и любая женщина. Матери особенно нуждаются в этом. По прошествии времени ни один я, наверное, повзрослев, ругает себя за то, что уделили мало времени своим матерям, мало ласковых слов сказали. И мало говорили мамам: «Как я тебя люблю». Я очень жалею, что тогда не смог быть чаще с ней, а я знал, как она меня сильно любит. Думаю, как ни один человек на свете. Её любовь до сих пор меня в этой жизни поддерживает, даже когда я принимаю очень важные решения», – признался Нурсултан Назарбаев.

Президент также отметил, что не верит в сверхъестественные силы, однако его мать периодически снится ему.