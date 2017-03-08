Багдат Мусин снова ищет сотрудников в Генпрокуратуру

«Трансформация, изменения, реформы

Новый глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Багдат Мусин снова ищет сотрудников, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на его страницу в Facebook. Напомним, 1 февраля он объявлял о наборе математиков. В течение месяца Мусину пришло 320 резюме. По его словам, в последний этап прошли 27 человек, из них 15 отказались проходить собеседование из-за зарплаты. По новому проекту Мусин пояснил, что в Генпрокуратуре будет образована специальная структура, в которую приглашают людей с процессным мышлением, кто когда-то работал над реинжинирингом процессов и выработке архитектур госструктур. «Важно будет указывать конкретные проекты по трансформации, в которых принимали участие претенденты, и достижение конкретных результатов», — написал он в соцсети. Мусин обещает новым сотрудникам зарплату в размере около 200 тысяч тенге, интересную работу, которую не будет потом стыдно указывать в CV, и погоны (при прохождении необходимых процедур). Он сообщил, что 4 марта в проектном офисе ГП заседал совет реформаторов, который является управляющим органом по трансформации и работает при содействии проекта ЕвроСоюза. Презентовали проделанную работу и обсудили задачи и открытые вопросы. Что именно было сделано, он расписал в соцсети.

1. Выработана Программа перемен (это документ, описывающий видение и цель перемен, дорожную карту с основными задачами и индикаторами), которая принята и скоро будет разослана по всей системе прокуратуры.

2. Создан при поддержке Администрации Президента Проектный офис ГП, и возглавляет его Арман Евниев (правда, временно), так как всего лишь на 3 месяца откомандирован из АП для правильного внедрения проектного подхода.

3. Утвержден план вовлечения сотрудников прокуратуры в программу перемен, его вырабатывал в основном Билл, Назгуль и Сауле из проекта ЕС. Что интересно, Билл до выработки плана посетил несколько региональных районных прокуратур, чтобы, как говориться, знать реалии на местах. Для правильного Change Management (управления изменениями) отобраны 52 посла перемен (агентов изменений), которым 9-10 числа будут системно промывать мозги, о том, что это за программа такая и с чем ее едят…

4. Утверждена коммуникационная стратегия, в которой говорится о том, как когда, кому что говорить, рассказывать, показывать… а показывать, кстати, будем в основном личными примерами Послов перемен, членов совета и Руководством, так как ничего для внутренних коммуникации лучше не придумано, чем личный пример руководства (Role the Model). За эту работу хотелось бы сказать отдельное спасибо Думану Кожахметову, который променял работу над своим бизнесом (передал в управление друзьям) на работу над изменениями в ГП. «Впереди предстоит большая работа по выставлению Диагноза, так я называю стадию анализа. А если конкретно, то будет работа над анализом и выработкой новых бизнес-процессов, выработкой архитектуры, замером базовых показателей и выбором технологий, перетряске всех идей и проведение ревизии реализуемых проектов и дизайн новых», — написал Мусин в Facebook. «Трансформация, изменения, реформы или, как там этот процесс можно назвать, не важно, самое главное понимать, что надо двигаться системно, по выбранной методологии, и представлять, что это не Спринтерский забег на 100 метров, а марафон на 50 километров», — добавил он.