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Министерство образования и науки РК просят граждан не проявлять беспокойство
Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики Невзат Уянык 2 марта заявил о том, что казахско-турецкие лицеи будут переданы под управление министерства образования Турции. МОН РК официально опровергает саму возможность подобной меры, передает BNews.kz.
КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейлері» (образовательно-инновационные лицеи) и работают по стандартам казахстанского образования, сообщает пресс-служба МОН РК.
МОН РК и МИД РК выступят с совместным заявлением по этому поводу. Пока же министерство образования и науки РК просят граждан не проявлять беспокойство по поводу данного заявления. «Білім-инновация лицейлері» работают и будут работать без изменений.
«Білім-инновация лицейлері» заслужили высокий авторитет и уважение среди казахстанцев. По решению государства в 2016 году все КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейлері».
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