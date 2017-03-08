Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики Невзат Уянык 2 марта заявил о том, что казахско-турецкие лицеи будут переданы под управление министерства образования Турции. МОН РК официально опровергает саму возможность подобной меры, передает BNews.kz.

КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейлері» (образовательно-инновационные лицеи) и работают по стандартам казахстанского образования, сообщает пресс-служба МОН РК.

МОН РК и МИД РК выступят с совместным заявлением по этому поводу. Пока же министерство образования и науки РК просят граждан не проявлять беспокойство по поводу данного заявления. «Білім-инновация лицейлері» работают и будут работать без изменений.

«Білім-инновация лицейлері» заслужили высокий авторитет и уважение среди казахстанцев. По решению государства в 2016 году все КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейлері».