Знаете ли вы женщин?

Небольшой тест в честь женского дня!

Изначально смысл Международного женского дня заключался вовсе не в том, чтобы дарить женщинам цветы и подарки. Таким этот праздник стал в советское время, поскольку лозунги о равноправии и эмансипация не вписывалась в политику СССР. 8 марта — день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию. Первый раз, в марте 1908 года, маршем прошли жительницы Нью-Йорка, состоящие в социал-демократической женской партии. В императорской России забастовками, митингами и маршами воспользовались большевики. 8 марта 1917 (по новому стилю) колоны демонстрантов прорвались на Невский проспект, к Городской думе. Процессия шла с требованиями женского равноправия и хлеба. 15 марта (по новому стилю) Николай II отрёкся от престола.

К празднику мы предлагаем пройти небольшой тест, где вы сможете проверить свое знание цитат, принадлежащих знаменитым женщинам.