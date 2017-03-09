НАШ ПРОЕКТ: Неужели в Караганде самый дешевый сахар?

По данным статистики его средняя цена составляет 219 тенге за килограмм

Продолжаем наш проект, в рамках которого мы публикуем цены на социально значимые продукты питания в магазинах и супермаркетах, а потом сравниваем их с официальными данными. Сегодняшний выпуск посвящается сахару-песку. Если верить информации департамента статистики нашей области, то сладкий продукт у нас самый дешевый в Казахстане. Его средняя цена в Караганде составляет 219 тенге за килограмм.

Сахар-песок в перечне социально значимых продовольственных товаров, утвержденном правительством Казахстана от 1 марта 2010 года № 14, значится под №8. Местные власти отслеживают цены на этот продукт. Карагандинцы наверняка помнят сахарный дефицит, который произошел в Караганде прошлым летом. Тогда с прилавков многих магазинов исчез сладкий песок. А там, где он еще оставался, товар отпускали по два килограмма в одни руки. Причем его цена доходила до 300 тенге за килограмм.

В связи с этим местным властям пришлось принимать срочные меры. Они распечатали стабилизационный фонд и «выкинули» в супермаркеты и социальные павильоны Караганды около 100 тонн сахара по 244 тенге за кило. Спустя месяц в город пришли новые поставки сахара, и цена на него стала снижаться.

Корреспондент nv.kz прошел по магазинам и супермаркетам Караганды. Цены на сахар-песок везде разные. Самый дешевый сладкий товар продают в социальных павильонах по 219 тенге за килограмм. В супермаркетах города сахар продают по 231-240 тенге за килограмм. А в маленьких магазинах, расположенных на первых этажах домов, цены сладкий песок начинаются от 240 тенге за килограмм.

А сколько стоит сахар-песок там, где отовариваетесь вы? Пишите в комментариях или присылайте фотографии с ценами, названием магазина и своими комментарием нам на WhatsApp по номеру +7-747-760-88-05. В воскресенье мы соберем всю информацию и фотоматериалы в один текст и опубликуем его на нашем сайте nv.kz.