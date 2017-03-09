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По данным статистики его средняя цена составляет 219 тенге за килограмм
Продолжаем наш проект, в рамках которого мы публикуем цены на социально значимые продукты питания в магазинах и супермаркетах, а потом сравниваем их с официальными данными. Сегодняшний выпуск посвящается сахару-песку. Если верить информации департамента статистики нашей области, то сладкий продукт у нас самый дешевый в Казахстане. Его средняя цена в Караганде составляет 219 тенге за килограмм.
Сахар-песок в перечне социально значимых продовольственных товаров, утвержденном правительством Казахстана от 1 марта 2010 года № 14, значится под №8. Местные власти отслеживают цены на этот продукт. Карагандинцы наверняка помнят сахарный дефицит, который произошел в Караганде прошлым летом. Тогда с прилавков многих магазинов исчез сладкий песок. А там, где он еще оставался, товар отпускали по два килограмма в одни руки. Причем его цена доходила до 300 тенге за килограмм.
В связи с этим местным властям пришлось принимать срочные меры. Они распечатали стабилизационный фонд и «выкинули» в супермаркеты и социальные павильоны Караганды около 100 тонн сахара по 244 тенге за кило. Спустя месяц в город пришли новые поставки сахара, и цена на него стала снижаться.
Корреспондент nv.kz прошел по магазинам и супермаркетам Караганды. Цены на сахар-песок везде разные. Самый дешевый сладкий товар продают в социальных павильонах по 219 тенге за килограмм. В супермаркетах города сахар продают по 231-240 тенге за килограмм. А в маленьких магазинах, расположенных на первых этажах домов, цены сладкий песок начинаются от 240 тенге за килограмм.
А сколько стоит сахар-песок там, где отовариваетесь вы? Пишите в комментариях или присылайте фотографии с ценами, названием магазина и своими комментарием нам на WhatsApp по номеру +7-747-760-88-05. В воскресенье мы соберем всю информацию и фотоматериалы в один текст и опубликуем его на нашем сайте nv.kz.
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Белый сахар беру за 250 в любом ближайшем магазине.Тростниковый около 1500 за полкило.А вообще,хватит есть белый яд,оч вредно.
lYDOCHKA
08 марта, 2017 в 10:35
Вчера в Корзине по 214 брал
Игорь
08 марта, 2017 в 10:46
Елена Ульянкина, вы считаете это журналистским проектом. По моему неинтересный и мало значимый тупизм(
vas
08 марта, 2017 в 10:54
Цены — это одно,и они могут, конечно же, разниться в различных суперах и пуперах. Но меня больше интересует себестоимость производства 1 кг сахара. Тогда и будет видно, что к чему, например, составляющая спекулятивная часть в цене товара. А так… галопом по Европам…
Михалыч
08 марта, 2017 в 11:31
Да не вопрос. В России сахар с заводов отгружают 30-32 руб/кг
От 5 вагонов минимум. Предоплата 100%. Самовывоз.
То есть 163-174 тг/кг
При цене магазина 219 тг — на доставку, НДС, расфасовку, хранение, оплату труда — остается 56 тенге.
С 5 вагонов 16 800 000 тенге доходу.
Берите — не пожалеете!
KO
08 марта, 2017 в 13:59
Супермаркет Аян-город 216.00. Это по В Интернационалистов
Нина
08 марта, 2017 в 11:42
Спасибо за разъяснения!
Михалыч
08 марта, 2017 в 14:35
100 тонн на город…причем в такой период, когда заготовки делают, специально все было сделано.
Бульбаш
08 марта, 2017 в 15:31
В Магнуме по 215 тенге, и в Майкудуке в магазине Альба 12 мкр тоже по 215 тг,свободно в продаже
День
08 марта, 2017 в 15:53
СПБ.Окей,40р/кг
Дмитрий
08 марта, 2017 в 18:23
Вот сейчас надо закупать сахар на сезон варенья и компотов, потому что летом по любому сахар подорожает.
Игорь
09 марта, 2017 в 09:01