Адвокат Юрия Пака просит пересмотра дела из-за новых доказательств

Учитель физики получил выводы независимых экспертов из Ростова -на -Дону, которые пришли к выводу, что звонил не он

7 марта адвокат Юрия Пака — карагандинца, осужденного за минирование «ЦУМа», подал ходатайство в Областной суд с просьбой о возобновлении расследования по делу в связи с получением новых доказательств.

Дело в том, что на днях Пак получил выводы независимых российских экспертов. Ростовский центр судебных экспертиз провел фоноскопическое исследование образцов голоса Юрия Пака и человека, звонившего в полицию с предупреждением о бомбе.

-Школа ростовских судебных экспертов славится еще с Советского Союза, — говорит супруга учителя физики Ольга Пак. Мы получили заключение на 114-ти страницах. Выводы у них однозначные, что это не Юра звонил. Я ничего не хочу сказать плохого о наших экспертах. Но российские специалисты ответили на те вопросы, на которые не смогли наши эксперты. Там фишка в чем? Специалисты выяснили, что у звонившего и Юры по нескольку речевых дефектов. Так вот два из них одинаковые, а два разные. Это уже о многом говорит! Но в тоже время эксперты пишут, что даже одинаковые дефекты у всех людей разные.

Любой филолог, прошедший несколько специфических курсов по русскому языку, скажет, что по голосу человека можно определить многое. Особенности речи расскажут примерный возраст, место, где жил человек, в каком окружении вращался.

Так вот российские эксперты выяснили, что человек непосредственно, сделавший этот звонок — азиат долгие годы проживающий в русскоязычной среде средней полосы России. Имеет два дефекта речи — назализованность и пришептывание. Может иметь некоторые заболевания так как есть признаки отдышки и придыхания в конце произношения звуков. Помимо этого, эксперты говорят, что у звонившего низкий речевой уровень, есть признаки наличия криминальной субкультуры ( «менты», » мусора») и низкий социокультурный статус.

Ну и самое главное, в его речи заметны привычные стилистические стереотипные обороты, характерные для казахской речи («высшего руководства есть?», «меня Иван звать», «хочу бомбу туда закласть»).

В речи Юрия Пака специалисты увидели следующие дефекты — ротацизм и пришептывание.

-Различия дефектов речи Юрия Пака с дефектами речи, звонившего в полицию, заключаются в различных видах пришептывания (сигматизма) и отсутствии ротацизма (картавости) у звонившего и наличии у него гнусавости, — сказано в экспертизе.

То есть, если учитывать выводы экспертов, криминальный звонок сделал азиат, вероятно казах, который имеет низкий культурный и речевой уровень. Возможно, побывавший в местах заключения. Его речь характеризуется пришептыванием, гнусавостью и отсутствием картавости. Пак также пришептывает, но не имеет гнусавости и напротив картавит.

Семья Пака надеется, что областной суд рассмотри ходатайство и возобновит расследование. Ольга Пак сообщает, что в суде ходатайство приняли. Карагандинцы с нертепением ждут его рассмотрения.