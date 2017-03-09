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Учитель физики получил выводы независимых экспертов из Ростова -на -Дону, которые пришли к выводу, что звонил не он
7 марта адвокат Юрия Пака — карагандинца, осужденного за минирование «ЦУМа», подал ходатайство в Областной суд с просьбой о возобновлении расследования по делу в связи с получением новых доказательств.
Дело в том, что на днях Пак получил выводы независимых российских экспертов. Ростовский центр судебных экспертиз провел фоноскопическое исследование образцов голоса Юрия Пака и человека, звонившего в полицию с предупреждением о бомбе.
-Школа ростовских судебных экспертов славится еще с Советского Союза, — говорит супруга учителя физики Ольга Пак. Мы получили заключение на 114-ти страницах. Выводы у них однозначные, что это не Юра звонил. Я ничего не хочу сказать плохого о наших экспертах. Но российские специалисты ответили на те вопросы, на которые не смогли наши эксперты. Там фишка в чем? Специалисты выяснили, что у звонившего и Юры по нескольку речевых дефектов. Так вот два из них одинаковые, а два разные. Это уже о многом говорит! Но в тоже время эксперты пишут, что даже одинаковые дефекты у всех людей разные.
Любой филолог, прошедший несколько специфических курсов по русскому языку, скажет, что по голосу человека можно определить многое. Особенности речи расскажут примерный возраст, место, где жил человек, в каком окружении вращался.
Так вот российские эксперты выяснили, что человек непосредственно, сделавший этот звонок — азиат долгие годы проживающий в русскоязычной среде средней полосы России. Имеет два дефекта речи — назализованность и пришептывание. Может иметь некоторые заболевания так как есть признаки отдышки и придыхания в конце произношения звуков. Помимо этого, эксперты говорят, что у звонившего низкий речевой уровень, есть признаки наличия криминальной субкультуры ( «менты», » мусора») и низкий социокультурный статус.
Ну и самое главное, в его речи заметны привычные стилистические стереотипные обороты, характерные для казахской речи («высшего руководства есть?», «меня Иван звать», «хочу бомбу туда закласть»).
В речи Юрия Пака специалисты увидели следующие дефекты — ротацизм и пришептывание.
-Различия дефектов речи Юрия Пака с дефектами речи, звонившего в полицию, заключаются в различных видах пришептывания (сигматизма) и отсутствии ротацизма (картавости) у звонившего и наличии у него гнусавости, — сказано в экспертизе.
То есть, если учитывать выводы экспертов, криминальный звонок сделал азиат, вероятно казах, который имеет низкий культурный и речевой уровень. Возможно, побывавший в местах заключения. Его речь характеризуется пришептыванием, гнусавостью и отсутствием картавости. Пак также пришептывает, но не имеет гнусавости и напротив картавит.
Семья Пака надеется, что областной суд рассмотри ходатайство и возобновит расследование. Ольга Пак сообщает, что в суде ходатайство приняли. Карагандинцы с нертепением ждут его рассмотрения.
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Я ОЧЕНЬ надеюсь, что расследование возобновят и полетят головы судьи, следователей, прокурора и «специалистов»! Подпишусь где скажете и приду куда надо будет.
Дмитрий
09 марта, 2017 в 12:47
Позиция у вас, Дмитрий, правильная, Пак невиновен. Но суд врядли признается в том, что не умеет делать экспертизу, опозорив таким образом себя перед другим государством. Я представляю, сколько прошла Ольга Пак мучений, как она находила деньги для оплаты штрафов и т.д. и т.п. Юрий по гроб жизни должен помнить, какая у него жена. Но у нас не было прецедентов , чтобы суд признал свои действия ошибочными. Юрий будет сидеть. Другое дело, что было подано прошение об амнистии, где-то читала, что могут сократить на 1/4 срок.Вот за это Ольге надо бороться, взывая к совести правосудия. Да, испытания выпали на семью страшные.
Янина
09 марта, 2017 в 15:36
Никого не хочу обидеть, но местные диванные воины, только в интернете смелые и бесстрашные!
Готов поспорить с кем угодно и на что угодно, что ни один, еще раз повторю — НИ ОДИН (!!!) местный диванный воин, в реальной жизни, никогда, никуда, ни по какому вопросу не выйдет!
Ушлепок
09 марта, 2017 в 16:56
Наконец-то адвокат, вместо того чтобы доказывать что звонок был сделан с телефона самого ЧС, сделал что должен был сделать с самого начала — провел нормальную экспертизу и добыл нормальное доказательство.
свсвс
09 марта, 2017 в 12:57
Не думаю, что адвокат сидел, сложа руки. Если экспертиза более, чем на 100 листах, значит и сроки исполения не короткие.
valya
09 марта, 2017 в 15:16
И пусть ответят на главный вопрос- Зачем учителю физики таскающему парты, явно не в одиночку, минировать Цум, в момент когда местной полиции срочно необходимо показать как они борются с проявлениями экстремизма на местах. А еще, не мешало бы выяснить, с кем из сотрудников органов, замешанных в этом деле ( или их родственников) у Пака был конфликт( варииант поставил 2 по физике или отчитал зарвавшегося ученика. ( мой братан в полиции я тебе сделаю) и когда именно этот вариант подтвердится, уволить и судью и всех замешаных в подставе. Без права востановления и работы в госструктурах пожизненно. И пцсть суд будет открытым. Народ должен знать героев в лицо! ( про конфискацию имущества в пользу Пака пока промолчу)
Нина
09 марта, 2017 в 13:08
Нина, видимо, так и было.Он кому-то перешел дорогу.Ольга, его жена, знает об этом, наверное.
Янина
09 марта, 2017 в 15:39
Слушал записи голосов Пака и звонившего, там идиоту понятно что голоса разные.
Анвар
09 марта, 2017 в 13:58
Я тоже слушала и не раз. И тоже ясно, что не Юрий. И суд об этом знал.
Янина
09 марта, 2017 в 15:41
Ольга, у вас последняя инстанция — президент РК.
Янина
09 марта, 2017 в 15:48
Надоели уже со своим паком. Мандела местного разлива
Александр
09 марта, 2017 в 16:05