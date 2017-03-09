Лучшие виды Темиртау покажут завтра в краеведческом музее

Завтра открывается юбилейная выставка городского фотоклуба

10 марта в 16.00 в Темиртауском городском историко-краеведческом музее состоится открытие юбилейной выставки «Я Землю эту люблю. Избранное» народного фотоклуба «Сплав».

Сорокалетний юбилей клуба собрал максимальное количество участников – 18 авторов. Среди них старожилы — такие как Александр Ворожев и Виктор Верикас — и начинающие фотографы.

Пятьдесят представленных к показу фотографий – это лучшие работы, по мнению самих авторов. Все классические жанры смогут увидеть посетители, включая репортажную съёмку.

Справки по телефону: 9-7213-93 – 19 – 05.