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Завтра открывается юбилейная выставка городского фотоклуба
10 марта в 16.00 в Темиртауском городском историко-краеведческом музее состоится открытие юбилейной выставки «Я Землю эту люблю. Избранное» народного фотоклуба «Сплав».
Сорокалетний юбилей клуба собрал максимальное количество участников – 18 авторов. Среди них старожилы — такие как Александр Ворожев и Виктор Верикас — и начинающие фотографы.
Пятьдесят представленных к показу фотографий – это лучшие работы, по мнению самих авторов. Все классические жанры смогут увидеть посетители, включая репортажную съёмку.
Справки по телефону: 9-7213-93 – 19 – 05.
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