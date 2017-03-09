Сколько дней будут отдыхать казахстанцы в Наурыз

В 2017 году у казахстанцев 5 дней на отдых- с 19 по 23 марта включительно.

Празднование Наурыза в Казахстане происходит с 21 по 23 марта. Благодаря постановлению правительства, согласно которому дни отдыха с субботы 18 марта переносятся на понедельник 20 марта. В общей сумме, непрерывный отдых казахстанцев составит 5 дней ( с воскресенья по четверг). На работу жители выйдут 24 марта, а на следующий день также насладиться выходными.