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В 2017 году у казахстанцев 5 дней на отдых- с 19 по 23 марта включительно.
Празднование Наурыза в Казахстане происходит с 21 по 23 марта. Благодаря постановлению правительства, согласно которому дни отдыха с субботы 18 марта переносятся на понедельник 20 марта. В общей сумме, непрерывный отдых казахстанцев составит 5 дней ( с воскресенья по четверг). На работу жители выйдут 24 марта, а на следующий день также насладиться выходными.
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