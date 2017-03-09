«Это незабываемо!» Феерическая победа «Барселоны» разорвала соцсети: яркие мемы

Каталонская «Барселона» повергла в шок футбольный мир. Фанаты до сих пор не могут прийти в себя после сумасшедшего камбэка «сине-гранатовых» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Болельщики со стажем и просто болельщики футбола не могут поверить в то, что «Барсе» удалось сотворить чудо, впервые в истории отыграв в плей-офф ЛЧ 4 «сухих» мяча в первой игре. Команда Луиса Энрике за шесть минут забила трижды, деклассировав ПСЖ.

Социальные сети буквально разрывает на части. Множество восторженных комментариев — люди не верят своим глазам. Не обошлось и без восторженных мемов.