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Каталонская «Барселона» повергла в шок футбольный мир. Фанаты до сих пор не могут прийти в себя после сумасшедшего камбэка «сине-гранатовых» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Болельщики со стажем и просто болельщики футбола не могут поверить в то, что «Барсе» удалось сотворить чудо, впервые в истории отыграв в плей-офф ЛЧ 4 «сухих» мяча в первой игре. Команда Луиса Энрике за шесть минут забила трижды, деклассировав ПСЖ.
Социальные сети буквально разрывает на части. Множество восторженных комментариев — люди не верят своим глазам. Не обошлось и без восторженных мемов.
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Вот умора! Запомните — деклассированным является не футбольный клуб, а тот, кто это слово не к месту вставляет!!! )))
Ушлепок
09 марта, 2017 в 13:16
Почему итоговый счет не пишете? Ну и хотябы кто и как забил
Повелитель
09 марта, 2017 в 13:44