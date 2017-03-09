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К счастью, всех пассажиров успели эвакуировать
Сегодня в 12. 22 поступило сообщение о пожаре в пассажирском вагоне поезда, следовавшего из Сарыагаша в Астану. Машинист остановил поезд на 745 километре участка железной дороги «Караганда — Сортировочная» на перегоне «Караганозек — Карабас». На место выехали пожарные расчеты из Караганды, а также пожарный поезд, принадлежащий «Казахстан Темир Жолы».
Пожарные прибыли на место, примерно, через 50 минут. К тому моменту персонал поезда уже эвакуировал людей и отцепил горевший вагон.
Пламя пожарные погасили за 20 минут. Пострадало 30 квадратных метров площади: сгорели 3 купе, щитовая, постельные принадлежности и вещи, находящиеся внутри.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
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