В пути под Карагандой загорелся поезд, следовавший в Астану (фото)

К счастью, всех пассажиров успели эвакуировать

Сегодня в 12. 22 поступило сообщение о пожаре в пассажирском вагоне поезда, следовавшего из Сарыагаша в Астану. Машинист остановил поезд на 745 километре участка железной дороги «Караганда — Сортировочная» на перегоне «Караганозек — Карабас». На место выехали пожарные расчеты из Караганды, а также пожарный поезд, принадлежащий «Казахстан Темир Жолы».

Пожарные прибыли на место, примерно, через 50 минут. К тому моменту персонал поезда уже эвакуировал людей и отцепил горевший вагон.

Пламя пожарные погасили за 20 минут. Пострадало 30 квадратных метров площади: сгорели 3 купе, щитовая, постельные принадлежности и вещи, находящиеся внутри.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.