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По словам Ерлана Сагадиева, для министерства важно, чтобы в школу попали наиболее качественные учебники.
В Казахстане в состав комиссии по выбору учебников для нескольких классов были включены депутаты. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Today.kz.
«Сейчас работает комиссия по выбору учебников для первого, второго, пятого и седьмого классов. Там участвуют депутаты. Мы утром с ними созванивались. Они нам в этом отношении очень хорошо помогают. И я хочу им сказать спасибо. Мы работу комиссии продлили, потому очень важно, чтобы наиболее качественные учебники попали в наши школы», — рассказала Ерлан Сагадиев.
При этом он отметил, что в состав комиссии был включен Бекболат Тлеухан, который ранее в социальных сетях высказывал недовольство работой министерства.
«Бекболат Тлеухан предлагает дискуссию в прессе. Мне кажется, это неправильно. Мы пригласили его в комиссию по учебникам. Сегодня я позвонил в мажилис. Там записаны 11 депутатов, один из них — Бекболат Тлеухан. Пусть участвует в ней и показывает свою работу. Я не против дискуссии с ним в печати, но думаю, что это не работа правительства», — подчеркнул Сагадиев.
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Лучше бы родителей детей взяли в комиссию. Что эти депутаты знают, как обычно все…..эх….
Анвар
09 марта, 2017 в 16:27