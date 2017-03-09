К выбору новых учебников для школьников Казахстана подключили депутатов

По словам Ерлана Сагадиева, для министерства важно, чтобы в школу попали наиболее качественные учебники.

В Казахстане в состав комиссии по выбору учебников для нескольких классов были включены депутаты. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Today.kz.

«Сейчас работает комиссия по выбору учебников для первого, второго, пятого и седьмого классов. Там участвуют депутаты. Мы утром с ними созванивались. Они нам в этом отношении очень хорошо помогают. И я хочу им сказать спасибо. Мы работу комиссии продлили, потому очень важно, чтобы наиболее качественные учебники попали в наши школы», — рассказала Ерлан Сагадиев.

При этом он отметил, что в состав комиссии был включен Бекболат Тлеухан, который ранее в социальных сетях высказывал недовольство работой министерства.

«Бекболат Тлеухан предлагает дискуссию в прессе. Мне кажется, это неправильно. Мы пригласили его в комиссию по учебникам. Сегодня я позвонил в мажилис. Там записаны 11 депутатов, один из них — Бекболат Тлеухан. Пусть участвует в ней и показывает свою работу. Я не против дискуссии с ним в печати, но думаю, что это не работа правительства», — подчеркнул Сагадиев.