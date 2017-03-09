В этом году школьники трёх классов начнут учиться по новой программе (инфографика)

На учебники область потратит более 2 миллиардов тенге

В следующем году 2, 5, 7 классы перейдут на новую школьную программу. Соответственно, именно для этих классов закупят учебники к 1 сентября. Сейчас в областном бюджете заложены 1,6 миллиардов тенге для покупки книг, и этого мало. Чтобы полностью обеспечить всех школьников учебниками с новой программой, нужны 2,4 миллиарда тенге. Акимат Караганды нашёл дополнительно 200 миллионов, власти других городов по области, тоже обещают выделить дополнительное финансирование. Этот вопрос необходимо решить до средины апреля. Учебники нужно успеть заказать, издательства напечатать, привезти и раздать.

Рабочая комиссия, в составе которой в основном учителя, пока не определила, какие конкретно это будут учебники. Но решение будет уже в ближайшее время, и тогда Минобрнауки издаст приказ.

Между тем, первоклашки уже отучились по новой программе. Если говорить о плюсах, то самое важно, что дети получили не только книги, но и прописи и рабочие тетради. Правда по некоторым дисциплинам, цвета книг и тетрадок совпадают, и малышня путается. Учителя предлагают отмечать их разными наклейками. На эти неудобства указывают многие педагоги, и министерство образования уже в курсе.