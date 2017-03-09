Оштрафован начальник отдела строительства акимата Караганды

Жаксылыка Шалабекова наказали за то, что он без уведомления ГАСКа дал разрешение на прокладку инженерных сетей

Оштрафован руководитель отдела строительства акимата Караганды Жаксылык Шалабеков. Ему придется заплатить государству около 40 тысяч тенге. Так административный суд наказал его за нарушение законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Как оказалось, Жаксылык Шалабеков выдал разрешение на строительство инженерных сетей к жилому дому, который возводят в микрорайоне «Степной-3». А перед этим чиновник должен был уведомить о начале работ управление государственного архитектурно-строительного контроля нашей области, но не сделал этого. Это нарушение зафиксировали 8 февраля 2017 года и передали дело в административный суд.

Чиновника обвинили в нарушении статьи 463 пункта 1 Кодекса об административных правонарушениях РК «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны». В суд Жаксылык Шалабеков не явился. Он написал заявление о том, что вину признает и просит рассмотреть дело без его участия.

В итоге суд признал начальника отдела строительства виновным в административном правонарушении. По статье 463 ему грозил штраф в 25 МРП (56725 тенге). Однако суд учел признание вины и снизил сумму на 30 процентов, то есть до 39708 тенге.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.