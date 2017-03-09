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Теперь дети будут изучать алфавит по «Әліппе» («Букварь»)
В прошлом году по всей республике внедрили единую программу и базовый учебник для первых классов. Однако, выяснилось, что не всё так гладко.
— На сегодняшний день 80% первоклашек умеют бегло читать, 20% не знают даже букв,- сообщил министр образования Ерлан Сагадиев.- Из-за этого весь класс вынужден проходить всю программу сначала.
Сейчас ребята учатся по «Сауат ашу», его разделят на две книги: «Әліппе» для нулевого класса и «Ана тілі» для первого.
В министерстве ожидают, что единая программа в нулевых классах уравняет способности и знания учеников.
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