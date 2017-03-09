В нулевых классах появится единый учебник

Теперь дети будут изучать алфавит по «Әліппе» («Букварь»)

В прошлом году по всей республике внедрили единую программу и базовый учебник для первых классов. Однако, выяснилось, что не всё так гладко.

— На сегодняшний день 80% первоклашек умеют бегло читать, 20% не знают даже букв,- сообщил министр образования Ерлан Сагадиев.- Из-за этого весь класс вынужден проходить всю программу сначала.

Сейчас ребята учатся по «Сауат ашу», его разделят на две книги: «Әліппе» для нулевого класса и «Ана тілі» для первого.

В министерстве ожидают, что единая программа в нулевых классах уравняет способности и знания учеников.