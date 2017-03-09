Конституционный совет одобрил поправки в Конституцию Казахстана. Ведомство пришло к выводу, что они соответствуют «конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления страны», сообщает в четверг пресс-служба конституционного совета.

«В своем решении Конституционный совет постановил, что закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», принятый парламентом Казахстана 6 марта 2017 года и представленный на подпись президенту Республики Казахстан 6 марта 2017 года, соответствует Конституции Республики Казахстан, в том числе конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления Республики», — говорится в сообщении ведомства.

В конце января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении внести изменения в Конституцию, которые должны сократить его полномочия и усилить роль парламента и правительства.

После анонсирования законопроекта администрация президента начала приём поправок к документу, который длился до 26 февраля. По окончанию их анализа Назарбаев предложил внести 26 правок в 19 статей Конституции, одна из которых должна закрепить роль Нурсултана Назарбаева в Конституции.

Кроме того, президент пообещал через неопределенное время рассмотреть изменение 26 статьи, правка которой предлагала обеспечить защиту прав частной собственности каждого человека в стране.