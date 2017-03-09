Карагандинцы могут купить билеты на Экспо-2017 в ЦУМе

Здесь открылась специальная касса

Карагандинцы могут купить билеты на международную выставку Экспо-2017 в ЦУМе. Здесь открылась официальная билетная касса. Здесь продают бумажные билеты. Кроме того, билет на выставку можно купить в электронном виде через сайт https://tickets.expo2017astana.com.

— Сегодня мы открываем наши кассы во всех регионах республики Казахстан, — сказал директор департамента коммерциализации АО «НК Астана ЭКСПО-2017» Даулет Еркимбаев. — Также хотелось бы напомнить, что работает наш официальный сайт по продаже билетов. Его режим работы 24/7. И ведется реализация через нашу субагентскую сеть — это все отделения «Казпочты» и торговая сеть «Меломан». Таким образом, мы можем считать, что билеты становятся действительно доступными для всех граждан республики.

Билеты с фиксированной датой посещения выставки на будний день стоят 4000 тенге и на выходной – 6000 тенге. А вот билеты с открытой датой дороже: на будний день – по 6000 тенге и на выходной – 8000 тенге.

Напомним, Экспо-2017 пройдет в Астане этим – с 10 июня по 10 сентябрям