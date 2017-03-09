Куаныш говорит, что его внимания и любви хватит не только женам и детям, но и близким и родным.
Житель Шетского района Карагандинской области Куаныш Ханторе рассказал о своих четырех женах, пишет Baq.kz.
В первый раз Куаныш связал себя узами брака в 1986 году. Тогда ему было 22 года. Первая жена родила ему шестерых детей. На второй брак мужчина решился в 2001 году. Несмотря на протест родственников, он взял в жены девушку моложе себя на 17 лет. На удивление и вторая жена родила Куанышу шестерых детей. После этого мужчина построил в центре Шетского района большой коттедж, где и поселился с двумя женами и многочисленными детьми.
В 2006 году Куаныш решил заключить никах с вдовой, у которой уже было четверо детей. После всех формальностей третью жену Куаныш поселил в зимовке. В этом же году мужчина начал активно заниматься животноводством. В 2014 году он решился на четвертый брак. Он женился на вдове своего покойного друга, у которых было двое детей. Четвертую жену Куаныш поселил во второй зимовке.
На сегодняшний день Куаныш Ханторе уважаемый житель села и успешный бизнесмен. Журналистам он рассказал о своей жизни и о том, как празднует Международный женский день 8 марта.
«Я считаю, что главная цель данного праздника поднять настроение матерям и нашим женам. Я уважаю всех своих жен, стараюсь сделать им приятное. В первую очередь, я дарю им тепло. Они не только мамы моих детей, но и матери казахского народа», — говорит Куаныш.
От четырех жен у мужчины 16 детей и 20 внуков. Куаныш говорит, что его внимания и любви хватит не только женам и детям, но и близким и родным. Надо отметить, что 89-летняя мама Куаныша Ханторе живет вместе с сыном и снохами. Мужчина также подметил, что уют и гармонию дома создает его мама.
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Осталось только стать шахтером))))
Alex
09 марта, 2017 в 22:54
Если мужчина обладает незаурядным чувством юмора ( а у нашего героя юмора хоть отбавляй ), подвешанным языком, ну и с остальным проблем нет ( 12 своих детей ), женщине вполне хватит тепла и любви на 8 марта.
Ванина
09 марта, 2017 в 23:06