Вашему вниманию представлены фото наших героев и краткая характеристика.— До Кляксы у нас в семье не было животных, так как сын был совсем мал — побоялись заводить. Сейчас решил сделать приятное семье и потратился на такого милого, но недешевого щенка. Уход нужен особенный, у меня будто второй ребенок родился.: Какой характер у Вашего питомца? Похожа ли собака на Вас?— Вы знаете, собака очень умная, поэтому – да, очень похожа (смеется). И такая же милая, добрая. Так как это еще щенок, который в процессе взросления будет показывать свой характер, еще рано о чем-то подобном говорить. Главное – ладят с сыном, поэтому те, у кого есть дети дошкольного возраста, можете смело заводить йоркшика. Но готовьтесь тратить и тратить немалые суммы.— В общем, чем мы похожи, я даже не знаю. Наверное, тем, что по вечерам оба любим лежать вместе. Я очень люблю фотографироваться и фотографировать (сам процесс), а вот Вася не очень: всегда сопротивляется. Он не с рождения в моей семье. Я вышла замуж и пришла в семью, где Вася уже принадлежал моему мужу. Кот любит ложиться ко мне на живот, пока я его глажу, он наслаждается этим, как перестану – уходит. Ночами носится: запрыгивает на холодильник, а с него на стол, и так, раз пять за ночь, пока не получит тапком. Составляет мне компанию, когда я кушаю: садится напротив и смотрит, как я это делаю. Любит есть слюду от цветов, а из собственной миски не ест, только с ладони, так и ходи за ним по всей квартире.— Южанин – мой любимый котик. Мы все делаем вместе. Любим спать и играть. Особенно любим конфеты. Я – кушать, а он с обертками играть. Мы, наверное, очень похожи характером. Оба спокойные и сдержанные. Я своего Южанина везде выставляю. Хочу возить на выставки домашних непородистых котов, но это пока только в планах.: Расскажите о Вашей схожести с Вашим любимцем?— Мой кот отец четверых котят, уж очень любит гулять (смеется). Ради этого потомства мы специально его сводили с шотландской кошечкой. Очень любит покушать, видимо, этим мы и похожи (смеется), он вечно голодный. Сколько его ни корми – все-равно никогда не откажется от еды. Такой же разговорчивый, как и я. Всегда и на все отвечает. Правда, односложно.: Настя, как Вы считаете, похожи ли Вы со своим питомцем?— Конечно! Он задира, такой же, как и я. Настойчивый. Пока своего не добьется, не отстанет. Я сама такая же по характеру.— Общее у нас – мы оба любим поесть мяса .Характером тоже похожи. Такой же шустрый. Правда, слушает меня тогда, когда повышаю тон, иначе не воспринимает.Возраст и порода кота: сиамский, 10 месяцев— В общем, мы с Барсиком любим посмеяться. Оба без башни. Любим пофилонить, покайфовать. Играть в догонялки и прятки.: Валерия, расскажите о своей похожести с Вашим домашним питомцем?— Изначально я назвала его Майкл, в честь Фелпса, но в народе он Тайсон, Майк Тайсон. Спит он только со мной, когда я дома. И даже в такой же позе – калачиком. По приезду, неделю от меня не отходит, внимание должно быть только его. Обожает сладкое, как и я. Тайсон – потому что дерется и кусается, но не агрессивно, а играючи. Мы оба очень любознательны – везде и всюду суем свои носы (смеется). У него отличная растяжка, и я сама занимаюсь стрейчингом. Еще он в меру наглый и любит комфорт. Поначалу стесняется новых знакомств, как и я – трусишка стеснительный (смеется).