Мать школьницы, переломавшей ноги на детской горке, засудила коммунальщиков

Темиртауский отдел ЖКХ должен выплатить 300 тысяч тенге компенсации

Полтора года потребовалось жительнице Темиртау Александре Функ, чтобы наказать коммунальщиков. Ее дочь получила сложный перелом на аварийной детской горке. У аттракциона не хватало целой секции. За горкой никто не следил. Девочка прошла через две операции, тяжелый послеоперационный период, а реабилитация не закончилась до сих пор. Уголовное дело неоднократно приостанавливалось и пока итога тоже нет. Александра решила наказать виновников хотя бы через суд. Она отсудила у отдела ЖКХ 300 тысяч тенге.

О несчастном случае на детской площадке перед темиртауским стадионом «Металлург» «Новый Вестник» подробно писал в октябре 2015 года. В тот день Александра Функ шла с дочерью Софией к бабушке. По пути встретили знакомых.

— Мы с дочерью шли к моим родителям, потому что маме вызвали «скорую», — рассказывает Александра Функ. — По пути встретили Сонину одноклассницу с ее мамой. Разговорились. Знакомая мне сказала: «А зачем ты Соню с собой поведешь? Оставь ее нам. Мы по центральным улицам пройдемся, прогуляемся и назад». Я оставила ребенка. О том, что они пойдут на эти горки я, естественно, не знала.

Женщина вместе с детьми пошла на прогулку. Когда проходили мимо аттракционов, девочки попросили покататься. Дети залезли на большую горку и поехали. Со стороны им не было видно, чем заканчивается туннель.

— Моя Соня была второй. То есть впереди была девочка, — вспоминает Александра. — Они залезли наверх и начали скатываться. Тут одноклассница начала тормозить и потом вылетела. Соня тоже пыталась затормозить, но внутри пластик скользкий, и у нее ничего не получилось. В конце отсутствовала спусковая часть.

Одноклассница Сони приземлилась удачно. А вот ей самой не повезло. Девочка упала с полутораметровой высоты на железные штыри, к которым крепилась спусковая часть. Да так, что получила закрытый перелом голени. Помимо сложного, винтового перелома двух костей голени со смещением на правой ноге, изнутри у девочки порвались ткани ноги.

— Знакомая мне позвонила, рассказала, что они упали. Я приехала на такси. Мы вызвали «скорую». Я, когда увидела эту вмятину на ноге, мне аж плохо стало, — рассказывает Александра Функ. — Понимаете, это ведь не было каким-то неуклюжим падением, когда никто не виноват. Дети бы не полезли на эту горку, если бы там было хоть какое-нибудь ограждение. Или знаки, предупреждающие, что кататься здесь нельзя, что горка сломана. Но никаких знаков там, к сожалению, не было.

Пока Софии делали первую операцию в клинике имени Макажанова, Александра написала заявление в полицию. Дело то останавливали, то опять возобновляли. До сих пор нет никакого итога. Александра Функ говорит, что полицейские не могут найти виновных. Хотя , по ее мнению за то, что сломанная детская горка не была обнесена, ответственны сотрудники отдела ЖКХ. Так как эта детская площадка со всеми аттракционами находилась на балансе отдела.

-На протяжении полутора лет я не давала спокойно дышать следователям, — говорит Александра. — Хотя бы раз в месяц я наносила им визит. Пока результата нет, но решила хотя бы в гражданском порядке наказать ЖКХ и 9 декабря 2016 года подала на них в суд. С уголовным делом меня не знакомили и в общем-то не знала, что там происходит. Но в гражданском суде я потребовала, чтобы сделали запрос. И в принципе все материалы с уголовного дела были продублированы в гражданском. Мне попалась очень хорошая судья, очень дотошная. Она бесконечно делала запросы наших амбулаторных карт, материалов уголовного дела, потом она пригласила экономиста, который участвует в формировании бюджета города.

Изначально ответчиком по делу был не только отдел жилищно-коммунального хозяйства, но и подрядчик, который устанавливал аттракционы. Но когда в суде представитель подрядной организации Сергей Тымченко признался, что в тот день они никаких работ на детской площадке не проводили, и все горки, качели и тренажеры находились на балансе ЖКХ, она решила отказаться от претензий к ним. Жительница Темиртау требовала, чтобы коммунальщики выплатили ей 700 тысяч тенге морального вреда и 61 тысячу материального. В итоге суд снизил сумму морального вреда до 300 тысяч тенге, материальный вред выплатят полностью.

Александра, конечно, не согласна с тем, что моральный ущерб снизили. Эта сумма никак не соразмерна с тем, что пережил ребенок. Александра Функ вызывает искреннее восхищение тем, что несмотря на тяжелую болезнь Софии и заботу о грудном втором ребенке, она все-таки нашла моральные силы дойти до конца.

Суд также вынес частное определение в адрес акимата Темиртау с требованием провести внутреннее расследование и наказать виновных, допустивших халатное содержании детской площадки.

-Спицы из ноги Софии вытащили только прошлым летом. Она стала лучше ходить, — говорит Александра. -Правда как до этого она выкидывала ногу в бок, так и сейчас ходит. Может по привычке, я не знаю. Как таковой хромоты нет, но пока еще вот эта проблема осталась. У Софии до сих пор ограничения на физические нагрузки. На год она освобождена от физкультуры. Ей нельзя кататься на коньках, на роликах, на велосипеде, ходить на танцы. Поэтому в основном ребенок находится дома. На горках она больше не катается. У нее остался страх, что если она скатится и ударится ногой, то в том же месте у нее сломается кость. Так что пока мы физически ограничены. Сниженная сумма ущерба меня, конечно, не устраивает, но я все-таки рада, что накажут сотрудников отдела ЖКХ.

Известно, что отдел ЖКХ пытался передать детскую площадку на баланс спортивного комплекса «Металлург». Но руководство комплекса пока принимать аттракционы отказывается. Просит сначала отремонтировать все горки качели и тренажеры.