Казахстанцы стали больше доверять отечественным фармкомпаниям

В январе 2017 года выпуск основных фармацевтических продуктов составил в стоимостном выражении 4,46 млрд тенге.

В начале 2017 года в Казахстане производство лекарств выросло на 35,6%, сообщает energyprom.kz.

В январе 2017 выпуск основных фармацевтических продуктов составил в стоимостном выражении 4,46 млрд тенге. Это сразу на 70,9% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Для сравнения: январь 2016 года обгонял 2015-й на 32,2%.

«Казахстанские компании в 2016 году обеспечили рынок лекарствами и прочими фармацевтическими препаратами уже на 41,5%. Экспорт увеличился сразу в 2,6 раза – до 1,35 тысячи тонн. Это 3,1% от всей использованной фармацевтической продукции, против 1,4% годом ранее. Внутреннее потребление также выросло – на 18,5% за год, до 42 тысяч тонн», – сообщается на сайте.

При всей радужности картины цены на лекарства заметно выросли. В розничных точках продаж антибиотики (ампициллин) подорожали для казахстанцев на 24,5%, антисептические средства – на 9,3%, витаминные препараты – на 8,1%.

Чтобы отрегулировать цены на лекарства, эксперты предлагают внести следующие предложения: