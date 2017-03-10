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По словам соседей, 58-летняя женщина до последнего пыталась спастись от разъяренного отпрыска.
Журналистам удалось попасть в квартиру, где 8 марта 33-летний карагандинец убил свою мать. Потом мужчина покончил с собой, выбросившись с балкона. Знакомые рассказали о погибшей, передает КТК.
По словам соседей, 58-летняя женщина до последнего пыталась спастись от разъяренного отпрыска. Она кричала и звала на помощь.
Истошные крики услышали соседи, они сразу вызвали полицию, но уже было слишком поздно. Карагандинка скончалась от ножевых ранений.
Преступник отказался впускать в квартиру стражей порядка. Он выбежал на балкон и выпрыгнул с пятого этажа.
Следователи еще не восстановили полную картину случившегося, и пока информация от них поступает крайне скудная.
Бывшие коллеги погибшей говорят, что сын и раньше брался за нож. Но она всегда его оправдывала.
«Говорили, да, что он на нее и с ножами, и топором. Но она никогда не приходила на работу с синяками, никогда. Он у нее больной сын.
Может быть, в каждой семье бывает недостаток, но она никогда ни на кого не жаловалась. Ни на одного, ни на второго, ни на третьего сына. Она никогда не рассказывала, что у нее дома происходит», — рассказывает соседка Елена Котельникова.
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Вот оно, лучшее подтверждение новомодной доктрины о том, что психически больной человек должен находиться в обществе, а не в спец. больнице.
читатель
10 марта, 2017 в 11:54
В стране видимо с новостями так тяжко, что приходится новостную сетку всяким хламом забивать В чем ценность этих фото???!!!
Прохожий
10 марта, 2017 в 11:54
В том же в чем и ценность твоего вы…ра
Александр
10 марта, 2017 в 12:40
Не вижу ни капли эксклюзивности в этих кадрах. Зачем ворошить чужое грязное бельё? осветили новость, спасибо, не копайтесь пожалуйста в чужих жизнях в погоне за рейтингами.
Maks
10 марта, 2017 в 12:32
Эксклюзив нашей деревни
Гражданин
10 марта, 2017 в 13:41