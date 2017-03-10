Опубликовали эксклюзивные кадры из квартиры, где карагандинец убил свою мать

По словам соседей, 58-летняя женщина до последнего пыталась спастись от разъяренного отпрыска.

Журналистам удалось попасть в квартиру, где 8 марта 33-летний карагандинец убил свою мать. Потом мужчина покончил с собой, выбросившись с балкона. Знакомые рассказали о погибшей, передает КТК.

По словам соседей, 58-летняя женщина до последнего пыталась спастись от разъяренного отпрыска. Она кричала и звала на помощь.

Истошные крики услышали соседи, они сразу вызвали полицию, но уже было слишком поздно. Карагандинка скончалась от ножевых ранений.

Преступник отказался впускать в квартиру стражей порядка. Он выбежал на балкон и выпрыгнул с пятого этажа.

Следователи еще не восстановили полную картину случившегося, и пока информация от них поступает крайне скудная.

Бывшие коллеги погибшей говорят, что сын и раньше брался за нож. Но она всегда его оправдывала.

«Говорили, да, что он на нее и с ножами, и топором. Но она никогда не приходила на работу с синяками, никогда. Он у нее больной сын.

Может быть, в каждой семье бывает недостаток, но она никогда ни на кого не жаловалась. Ни на одного, ни на второго, ни на третьего сына. Она никогда не рассказывала, что у нее дома происходит», — рассказывает соседка Елена Котельникова.