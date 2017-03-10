Мы открываем литературную страничку!

Участвуйте в нашем новом проекте

Кто из нас не писал стихи? А кто-то, наверняка, увлекался и прозой. И очень может быть, что эти творения до сих пор пылятся в самом нижнем ящике вашего стола, заброшенные и позабытые. Сегодня мы предлагаем их достать, стряхнуть с них пыль и прислать нам. Мы с удовольствием опубликуем ваши произведения в нашей новой рубрике — «Литературная страничка». При этом будет неплохо, если помимо своего творчества вы немного расскажете о себе.

Адрес нашей электронной почты: vestnik@nv.kz.

Письма присылайте с пометкой — «Литературная страничка»