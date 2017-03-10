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Участвуйте в нашем новом проекте
Кто из нас не писал стихи? А кто-то, наверняка, увлекался и прозой. И очень может быть, что эти творения до сих пор пылятся в самом нижнем ящике вашего стола, заброшенные и позабытые. Сегодня мы предлагаем их достать, стряхнуть с них пыль и прислать нам. Мы с удовольствием опубликуем ваши произведения в нашей новой рубрике — «Литературная страничка». При этом будет неплохо, если помимо своего творчества вы немного расскажете о себе.
Адрес нашей электронной почты: vestnik@nv.kz.
Письма присылайте с пометкой — «Литературная страничка»
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Пока на сайте не будет наведен порядок ведения диалогов, не жить этой страничке. Пример — несколько авторов, отважившихся написать что то в блогах. Неконструктивная, оскорбительная критика, переход на личность автора отобьет охоту у кого угодно. Стих это вообще материя очень тонкая, ранимая. Незакаленному, молодому автору, делающему первые робкие шаги нужна снисходительность и одобрение, а у нас заулюлюкают и затопчут. Были на сайте стихи, где они теперь? Сколько продержались блоги после недолгой реанимации? Я говорю не о создании тепличных условий для автора, но об элементарной защите от хамства тех, кто сам ничегошеньки не умеет.
читатель
10 марта, 2017 в 12:36