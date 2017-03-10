Житель Темиртау выдавил приятелю глаз из-за отказа прописать его

За это преступление ему дали всего лишь 3, 5 года тюрьмы

Три с половиной года дали жителю Темиртау, который оставил своего приятеля инвалидом. Выпивший разъяренный мужчина выдавил собутыльнику глаз за то, что тот отказался прописать его в своей квартире.

Оставшийся без глаза житель Темиртау и подсудимый познакомились на рабочем месте. Оба трудились строителями, подружились и стали периодические вместе выпивать. Бригада строителей не знала, что их новый сотрудник четырежды был судим и без опаски проводили время вместе. В одну из таких попоек и случилась трагедия.

3 сентября прошлого года подсудимый зашел отдать долг. С собой принес бутылку водки и несколько банок пива. Оба быстро захмелели. Тут подсудимый стал упрашивать приятеля прописать его в своей квартире. Мол, прописка нужна кровь из носа. Без нее у него не получалось решить кое-какие личные проблемы. Знакомый ему отказал.

Мужчина пришел в ярость. Свалил его на пол и долго бил хозяина квартиры, который практически не смог оказать ему сопротивление. На избиении темиртаусца подсудимый не остановился. Он сел ему на грудь и стал большими пальцами выдавливать глаза. Мужчина заорал на всю квартиру. На помощь супругу выбежала жена. Подсудимый набросился на нее, свалил с ног и также пытался выдавить глаза. Просто чудом женщине удалось вырваться. Мучитель выбежал в подъезд.

Несчастную жертву повезли в больницу. У него была черепно-мозговая травма, сломано три ребра. Ну и самое ужасное, врачам пришлось удалить ему глаз.

Неуравновешенного темиртаусца судили за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В суде он признал свою вину и раскаялся. Оставшийся без глаза мужчина не простил обидчика, и попросил суд как можно строже его наказать. Также он потребовал, чтоб ему выплатили миллионную компенсацию. В итоге подсудимому дали три с половиной года колонии. Он должен возместить пострадавшему моральный вред и оплатить покупку глазного протеза.