Суд оштрафовал акима Октябрьского района Караганды

Ержана Темирханова наказали за нарушение в госзакупках

Административный суд Караганды наказал акима Октябрьского района. Его оштрафовали на 159 тысяч тенге. Причина в том, что Ержан Темирханов допустил нарушения при проведении госзакупок услуг по дератизации на 8,2 миллиона тенге.

Нарушение выявили сотрудники департамента внутреннего государственного аудита по Карагандинской области. Оказалось, что организатор электронного тендера ущемил права потенциальных поставщиков услуг по дезинсекции и дератизации. В техспецификации он неправомерно выставил требование об опыте работы на рынке этих услуг. Хотя по обновленному законодательству этого не требуется.

В суд аким Октябрьского района Ержан Темирханов не явился. На заседание пришел только его защитник. Он заявил, что чиновник факт правонарушения признает, но его надо освободить от административной ответственности из-за принятия нового закона «О государственных закупках».

В итоге суд признал виновным Ержана Темирханова в нарушении законодательства о государственных закупках. Вместе с тем он учел смягчающее обстоятельство – признание вины. Поэтому суд решил снизить сумму штрафа для акима в 100 МРП на 30 процентов. В результате чиновнику придется заплатить государству 158830 тенге.