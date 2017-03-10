В Кардиологическом центре открыли ситуационный цент

Такая база данных существует только в Карагандинской области

В Областном кардиохирургическом центре открыли свой ситуационный центр. Теперь данные пациентов, которые страдают от проблем с сердцем, соберут в единую базу. Больные выписанные из стационара получают определённый маркер, например, с его помощью можно определить какая была сделана операция.

— Мы можем задать любую организацию, даты, тогда выходит список пациентов с диагнозом и проведённой операции,- рассказывает руководитель ситуационного центра Базарова Назира.- Врачи видят полную выписку пациента. Мы можем анализировать во время ли его поставили на диспансерный учёт. Достаточно нажать на специальную галочку, она покажет какие пациенты не охвачены. Другой сигнальный лист, когда у нас впервые установленные больные появляются. Тут мы тоже можем просмотреть вплоть до записи амбулаторной и каждой даты. В целом этот ситуационный центр позволит нам проводить профильные совещания ежемесячные с нашими региональными кардиологами. Чтобы могли обсудить проблемные вопросы, принять адекватное решение. При необходимости в регионы будет выезжать группа мониторинга, для оказания методической помощи.

Так же программа позволяет отслеживать проходил ли пациент специальные скриниг. Результаты обследования врачи присылают из всех региональных центров. Если им понадобиться дополнительная консультация, они могут связаться с коллегами из города. Между клиниками и Карагандой налажена конференц-связь. Врачи совещаются, оценивают состояние больного. Если пациент переводится в другую больницу области или страны, он может попросить отправить данные своему новому врачу. Пока такая программа действует только в Карагандинской области.