Карагандиские медики пользуются новыми ЭКГ-аппаратами

Их собрали астанинские разработчики

Врачи по всей области скоро будут пользоваться ЭКГ-аппаратами отечественного производства. Портативные приборы собрали разработчики в Астане, по заказу от карагандинских кардиологов. Первыми их закупил Областной кардиологический центр: 15 аппаратов обошлись в 8 миллионов тенге. Часть из них осталась для фельдшеров, а некоторые приборы передали в региональные больницы. Новинку медики оценили, и теперь из городских бюджетов планируют выделить финансирование на дополнительную закупку. Помимо того, что приборы очень компактные и лёгкие, они связываются через Bluetooth с планшентом. Данные ЭКГ попадают в компьютер, а после в общую базу. Кстати, распечатать результаты можно на обычных листах А4.