Их собрали астанинские разработчики
Врачи по всей области скоро будут пользоваться ЭКГ-аппаратами отечественного производства. Портативные приборы собрали разработчики в Астане, по заказу от карагандинских кардиологов. Первыми их закупил Областной кардиологический центр: 15 аппаратов обошлись в 8 миллионов тенге. Часть из них осталась для фельдшеров, а некоторые приборы передали в региональные больницы. Новинку медики оценили, и теперь из городских бюджетов планируют выделить финансирование на дополнительную закупку. Помимо того, что приборы очень компактные и лёгкие, они связываются через Bluetooth с планшентом. Данные ЭКГ попадают в компьютер, а после в общую базу. Кстати, распечатать результаты можно на обычных листах А4.
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Собственная разработка или снова только сборка?
Дмитрий
10 марта, 2017 в 16:33
Говорят собственная,болашаковцы делали,только консультировались с иностранными специалистами.
Анастасия Багрова
10 марта, 2017 в 17:17
В январе 15 года в МГБ №1 в кардиологическом отделении случился у меня инфаркт. Пожаловался на резкую невыносимую боль. Сделали мне кардиограмму вот таким портативным аппаратиком (оказывается неисправным был) и говорят, да у вас кардиограмма лучше чем при поступлении! Кое как укол трамадола выпросил. На следующий день послали меня на ФГДС (это с инфарктом то!), потом были выходные. В понедельник, как водится перед выпиской послали в коридор на стационарный аппарат на кардиограмму. Ой, а у вас инфаркт — и в кардиоцентр на операцию. Как за четыре дня без всякой помощи и в больнице не умер, только Бог знает. Вот вам и аппаратик компактный и врачи, только аппаратику доверяющие и отношение к больному. Картинка из жизни.
читатель
10 марта, 2017 в 16:51