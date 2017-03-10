«Лебединое озеро» покажут в Караганде

Из Алматы приезжает труппа Казахского государственного академического театра оперы и балета

С 22 по 26 марта Караганда пройдут гастроли Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Коллектив представит свое искусство на сцене каздрамтеатра.

22 марта в 18.30 Гала-концерт с ведущими оперными певцами и артистами балета.

23 марта в 18.30 П. И. Чайковский, «Евгений Онегин».

24 марта в 18.30 ч. Х. Левенсхольд, «Сильфида».

25 марта 17.00 ч. Ж. Бизе, «Искатели жемчуга».

26 марта 17.00 ч. П. И. Чайковский, «Лебединое озеро».

В спектаклях примут участие ведущие солисты театра, лауреаты международных конкурсов артистов балета Асель Аскарова, Азамат Аскаров, Имангалиев Рустем, Асет Мурзакулов и балетная труппа театра. А также заслуженный деятель РК Андрей Трегубенко, ведущие солисты оперы Зарина Алтынбаева, Надия Наденова, Ольга Лукашева, Дамир Садуахасов, Елена Никонова, Ляззат Бримгазина, Ильяс Артагалиев, Олег Татамиров, Жанболат Жумагазин, Дулат Токанов, Болат Канагатов, Балуан Беркенов.