Старые электронные дневники заменят на новые?

Сейчас Карагандинская область работает в программе «Бiлiмал»



По всему Казахстану внедряют систему электронных дневников и журналов «Кунделiк». Наша область в этой сфере была первопроходцем, однако разрабатывали для школ систему «Бiлiмал». Принципиальной разницы в этих двух программах может быть и нет, но республика от карагандинской версии отказалась. Альтернативой оказался портал «Кунделiк», его выбрали за самую низкую цену. Разработчики согласились сделать программу бесплатно, взамен у них есть монополия на рекламу детских товаров. Обсуждается возможность платных услуг для родителей на портале.

Минобрнауки планируют внедрить систему «Кунделiк» по всем областям . Электронные журналы и дневники должны сократить бумажную нагрузку на учителей и школы в целом. Но пока в Карагандинской области работает совсем другой портал. На сложившуюся ситуацию в кулуарах встречи посетовал аким области Нурмухамбет Абдибеков.

— Взяли разработку наших карагандинских айтишников, назвали «Бiлiмал», появляется другая, через министерство, «Кунделiк»,- объяснил Нурмухамбет Канапиевич.- Они приезжаю и просят внедрять эту новую систему, а мы теперь в такой раздвоенной ситуации. Основную массу школ мы на «Бiлiмал» перевели, учителя и родители пользуются, а теперь нужно опять переделывать. Пока мы ищем решение…