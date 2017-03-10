Сейчас Карагандинская область работает в программе «Бiлiмал»
По всему Казахстану внедряют систему электронных дневников и журналов «Кунделiк». Наша область в этой сфере была первопроходцем, однако разрабатывали для школ систему «Бiлiмал». Принципиальной разницы в этих двух программах может быть и нет, но республика от карагандинской версии отказалась. Альтернативой оказался портал «Кунделiк», его выбрали за самую низкую цену. Разработчики согласились сделать программу бесплатно, взамен у них есть монополия на рекламу детских товаров. Обсуждается возможность платных услуг для родителей на портале.
Минобрнауки планируют внедрить систему «Кунделiк» по всем областям . Электронные журналы и дневники должны сократить бумажную нагрузку на учителей и школы в целом. Но пока в Карагандинской области работает совсем другой портал. На сложившуюся ситуацию в кулуарах встречи посетовал аким области Нурмухамбет Абдибеков.
— Взяли разработку наших карагандинских айтишников, назвали «Бiлiмал», появляется другая, через министерство, «Кунделiк»,- объяснил Нурмухамбет Канапиевич.- Они приезжаю и просят внедрять эту новую систему, а мы теперь в такой раздвоенной ситуации. Основную массу школ мы на «Бiлiмал» перевели, учителя и родители пользуются, а теперь нужно опять переделывать. Пока мы ищем решение…
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Достали эти рекламщики! Лучше бы делом занялись!
Alex
10 марта, 2017 в 16:19
А вы готовы заниматься разработкой программ за спасибо?!
Дмитрий
10 марта, 2017 в 16:32
А зачем писать то, что никому не надо?!
Пусть лучше город от рекламы очищают! В дворники!
Alex
10 марта, 2017 в 19:25
Достали. То одно то другое, то выкидывает то не войдешь. То пароль глючит. Да и поменять на более удобные логин и пароль проблема. Теперь еще новая фигня грядет… Достали!
Нина
10 марта, 2017 в 17:56