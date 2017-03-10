Конкурс дизайнеров пройдет в Караганде

Победителей отправят в Алматы

Параллельно с конкурсом ювелиров 23 и 25 марта в Караганде пройдет областной конкурс молодых дизайнеров «DISIGNER FASHION HOUSE KARAGANDA – 2017», а также конкурс подиумных моделей «SUPERMODEL-2017». Место проведения — дом Дружбы Ассамблеи народа Казахстана.

Все конкурсы будут проходить при поддержке международной компании FashionHouseInternationalKazakhstan и Союза ремесленников Казахстана.

Победители конкурсов дизайнеров и моделей получат сертификаты на участие в международном гала-финале конкурса «FASHIONHOUSEINTERNATIONALKAZAKHSTAN», который пройдет в Алматы с 22 по 24 апреля 2017 года.

По вопросам сотрудничества, поддержки и участия в конкурсах можно писать в креативное агентство Татьяны Грибановой на tatyana.gribanova@mail.ru, instagramm: fashionhousekaraganda. Тел: + 7 708-907-70-92, 8-701-609-85-21.

Общественное объединение

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