Шахтеры уйдут в прошлое

«Мы должны начать работу по всем специальностям, касающимся угольной промышленности»

Идея о том, что скоро в Казахстане закроются угольные шахты продолжает активно муссироваться в правительстве. Сегодня во время пресс-конференции министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова заявила, что в будущем, возможно, Республика откажется от угольной промышленности. Шахтеры уйдут в прошлое, подобно секретаршам-машинисткам.

«Сейчас у нас нет такого производства, которое выпускает паровозы, вообще такой отрасли нет, — констатировала министр. — Или же нет профессии секретарши-машинистки, которая раньше печатала на машинке, потому что в нашу жизнь компьютеры настолько вошли, что такие специальности уже не готовятся… Мы сейчас создали большую рабочую группу. Есть вероятность дальнейшего ухода от угольной промышленности… Я не могу сказать, что это сегодня-завтра произойдет, но в течение, может быть, 20 лет вопрос шахт будет стоять. Поэтому сегодня мы должны начать работу по всем специальностям, касающимся угольной промышленности».

Тамара Дуйсенова отметила, что ожидается переток кадров из горнодобывающей в нефтегазовую промышленность.