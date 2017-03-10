«Мы должны начать работу по всем специальностям, касающимся угольной промышленности»
Идея о том, что скоро в Казахстане закроются угольные шахты продолжает активно муссироваться в правительстве. Сегодня во время пресс-конференции министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова заявила, что в будущем, возможно, Республика откажется от угольной промышленности. Шахтеры уйдут в прошлое, подобно секретаршам-машинисткам.
«Сейчас у нас нет такого производства, которое выпускает паровозы, вообще такой отрасли нет, — констатировала министр. — Или же нет профессии секретарши-машинистки, которая раньше печатала на машинке, потому что в нашу жизнь компьютеры настолько вошли, что такие специальности уже не готовятся… Мы сейчас создали большую рабочую группу. Есть вероятность дальнейшего ухода от угольной промышленности… Я не могу сказать, что это сегодня-завтра произойдет, но в течение, может быть, 20 лет вопрос шахт будет стоять. Поэтому сегодня мы должны начать работу по всем специальностям, касающимся угольной промышленности».
Тамара Дуйсенова отметила, что ожидается переток кадров из горнодобывающей в нефтегазовую промышленность.
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Министр, министр….
Ванина
10 марта, 2017 в 16:44
Только вот чтобы отказаться от угля, нужно произвести реконструкцию металлургического комбината, всех тепловых ТЭЦ как минимум.
С разу не поймёшь какой чиновник опаснее для государства, с такими вот мозгами, бездельник, или взяточник.
Водитель
10 марта, 2017 в 17:02
В стране где полгода зима и климат суровостью соперничающий с крайним севером и уголёк не нужен?
А двадцать лет это тот срок за который и ишака научить говорить обещались, так что о чем речь? Дожить надо, тут за один год чего только не меняется!
читатель
10 марта, 2017 в 17:09
в стране с суровым климатом давно пора газифицировать частный сектор и промышленность, тогда уголь будет не нужен.
Морлен
10 марта, 2017 в 19:22
Помнится НВ уже писал об экспериментальном доме с газовым отоплением и конскими ценами за него. Это только одна сторона медальки. Другая это наш бардак, где то что то задержат, не подадут тот же газ вовремя и переморозят все к чертовой бабушке, а потом ищи крайних. Уголёк надежнее, это автономия, это независимость от несогласованности поставщиков, ремонтных служб и прочих составляющих.
читатель
10 марта, 2017 в 21:43
«Сейчас у нас нет такого производства, которое выпускает паровозы, вообще такой отрасли нет, — констатировала министр. » Ну паровозы- паровозами. Вопрос к Министру- почему у нас теперь вообще нет промышленности? Может потому-что министры на крузаках ездят, а не на отечественном со 100% локализации?!
Alex
10 марта, 2017 в 19:12
«Министр», профессии «секретарша-машинистка» никогда не существовало. В вашем возросте можно и знать об этом.
ВЕСНА
10 марта, 2017 в 19:15
«Сейчас у нас нет такого производства, которое выпускает паровоз
ну прямо ПАТОМУШТО ПАТАМУШТО скоро с такими
руководителями не то что на паровозах
будем будем ездить а пересядем на лошадь
а отапливаться будем кизяком!!
Штрек Иван
10 марта, 2017 в 19:48
Почему так долго? В чем причина такого не реального срока? Давайте прямо сейчас все шахты закроем! Я считаю что уже через месяц можно закрыть! Вот из меня бы очень даже ничего министр бы получился!
свсвс
10 марта, 2017 в 20:22
Нормальный вброс информации, затем последует: «перепрофилируем ТЭЦ, ГЭС на потребление говногаза, ой простите — биогаза, разработаем программу по модернизации котлоагрегатов станций и т.д. Зачем нам уголь, кизяком топить будем……» Вопрос: -кто заинтересован?
Константин
10 марта, 2017 в 21:15