Двое сотрудников исправительного учреждения АП 162/3 подозреваются в доведении до суицида многократного чемпиона по дзюдо Бахытжана Абдыкаримова.

Прокуроры Павлодарской области установили, что за четыре дня до смерти осуждённый 45-летний многократный чемпион РК дзюдо Бахытжан Абдыкаримов подвергался пыткам. В этой связи в СИЗО помещены подозреваемые: начальник отдела режима и оперуполномоченный сотрудник колонии АП 162/3.

«Осуждённый скончался 24 февраля 2016 года. Следствие длилось 11 месяцев. Было установлено, что 20-23 февраля непосредственно начальник отдела режима Канкин и оперуполномоченный отдела Муканов в административном корпусе исправительного учреждения избивали Абдыкаримова. Издевались над ним психологически, морально, физически, угрожали и сексуальным насилием», – сообщил начальник управления спецпрокуроров прокуратуры Павлодарской области Асет Саттыбаев.

Установлено, что попытки самоубийства, осуждённый Бахытжан Абдыкаримов предпринимал несколько раз. Однако руководством колонии не были приняты меры безопасности. После суицида Абдыкаримова в колонии выдвигали версию его невменяемости. Родные скончавшегося считали, что спортсмена убили, и заявляли о недоверии следствию.