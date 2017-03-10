В год празднования 25-летия государственных символов РК все центральные и местные исполнительные органы должны проводить системную работу по популяризации государственных символов Казахстана.
В Астане прошло заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На заседании была заслушана информация ответственного секретаря Министерства культуры и спорта К.Уалиева о планируемых мероприятиях по празднованию 25-летия государственных символов Республики Казахстан.
«Также на заседании Комиссии рассмотрено предложение Министерства обороны Республики Казахстан об утверждении ведомственной награды «Ел қорғаны», — говорится в сообщении.
В ходе заседания Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что в год празднования 25-летия государственных символов Республики Казахстан все центральные и местные исполнительные органы должны проводить системную работу по популяризации государственных символов Казахстана, которые являются главными атрибутами Независимости.
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